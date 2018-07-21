加拿大巨花魔芋绽放引闻臭热潮:散发“臭袜子”味

据《加中时报》报道，近日，被称为“全球最大花”、开花时以腐臭闻名的巨花魔芋（Titan Arum）在加拿大温哥华温室花园绽开。不少市民“闻臭而至”，为一睹花容及亲闻恶臭，不惜在烈日下排队2个半小时。
据报道，巨花魔芋因在绽放时释放出的一种类似腐烂的肉、丢弃的尿布、及加热的垃圾的味道，亦被称为“腐尸花”。位于温哥华女皇公园温室花园的一株昵称为“Uncle Fester”的巨花魔芋，经过一夜的时间完全盛开。温室花园表示，“Uncle Fester”散发的恶臭味强烈，有明显的“死老鼠”与“臭袜子”味。
温哥华公园局发言人舒尔兹指出，一般的巨花魔芋需要生长7年至10年，才能开一次花，但温市的“Uncle Fester”高71英寸，才6年便已开花。她说，巨花魔芋的气味通常会持续24小时至48小时，且在完全绽放时味道最明显。
温室花园开放了温室，供市民参观该株难得盛开的“Uncle Fester”，成百上千市民慕“味”而来。花园门口的排队长龙一直延伸到台阶上面，一早前来的游客在室外需等一个多小时才能入内，而中午赶到的游人，更是需在烈日下排队等待2个半小时。由于观赏人士过多，温室空间有限，每人仅能在花前停留约2分钟近距离拍照。
其实，15日这种独特而充满异国情调的热带植物巨花魔芋，就在卑诗省第一次绽放。绿色文化俱乐部会长林圣哲介绍，巨花魔芋的原生地为印尼苏门答腊热带雨林，巨花魔芋可生长至2米至3米以上高，为地球上最大的花。
他说，巨花魔芋的雌花与雄花生长在同一花序上，雌花先开放2天后，雄花才会开花。它们不在同一时间一起开花的原因，是为了防止自授花粉。该植物在开花时释放的恶臭味，能吸引屎壳郎、蝇类及其他以食腐肉为生的昆虫为其授粉。他还解释，一般野生巨花魔芋或因营养不够，10多年才开一次花，而现在人工栽培的巨花魔芋数量逐渐增多，且更容易开花。
温哥华温室花园负责人麦克唐纳表示，巨花魔芋大概有40年的寿命，一生能开约3次花，而像“Uncle Fester”仅6岁就开花的情况实属罕见，谁也不能预测它下一次盛开的时间。他说，巨花魔芋在开始盛开后的24小时内会散发最强烈的恶臭味，将从第36个小时左右起逐渐塌陷。而再次开花时，巨花魔芋会生长的更大。
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