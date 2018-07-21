加拿大巨花魔芋绽放引闻臭热潮:散发“臭袜子”味

据《加中时报》报道，近日，被称为 “ 全球最大花 ” 、开花时以腐臭闻名的巨花魔芋（ Titan Arum ）在加拿大温哥华温室花园绽开。不少市民 “ 闻臭而至 ” ，为一睹花容及亲闻恶臭，不惜在烈日下排队 2 个半小时。





据报道，巨花魔芋因在绽放时释放出的一种类似腐烂的肉、丢弃的尿布、及加热的垃圾的味道，亦被称为 “ 腐尸花 ” 。位于温哥华女皇公园温室花园的一株昵称为 “Uncle Fester” 的巨花魔芋，经过一夜的时间完全盛开。温室花园表示， “Uncle Fester” 散发的恶臭味强烈，有明显的 “ 死老鼠 ” 与 “ 臭袜子 ” 味。

温哥华公园局发言人舒尔兹指出，一般的巨花魔芋需要生长 7 年至 10 年，才能开一次花，但温市的 “Uncle Fester” 高 71 英寸，才 6 年便已开花。她说，巨花魔芋的气味通常会持续 24 小时至 48 小时，且在完全绽放时味道最明显。

温室花园开放了温室，供市民参观该株难得盛开的 “Uncle Fester” ，成百上千市民慕 “ 味 ” 而来。花园门口的排队长龙一直延伸到台阶上面，一早前来的游客在室外需等一个多小时才能入内，而中午赶到的游人，更是需在烈日下排队等待 2 个半小时。由于观赏人士过多，温室空间有限，每人仅能在花前停留约 2 分钟近距离拍照。





其实， 15 日这种独特而充满异国情调的热带植物巨花魔芋，就在卑诗省第一次绽放。绿色文化俱乐部会长林圣哲介绍，巨花魔芋的原生地为印尼苏门答腊热带雨林，巨花魔芋可生长至 2 米至 3 米以上高，为地球上最大的花。

他说，巨花魔芋的雌花与雄花生长在同一花序上，雌花先开放 2 天后，雄花才会开花。它们不在同一时间一起开花的原因，是为了防止自授花粉。该植物在开花时释放的恶臭味，能吸引屎壳郎、蝇类及其他以食腐肉为生的昆虫为其授粉。他还解释，一般野生巨花魔芋或因营养不够， 10 多年才开一次花，而现在人工栽培的巨花魔芋数量逐渐增多，且更容易开花。

温哥华温室花园负责人麦克唐纳表示，巨花魔芋大概有

40

年的寿命，一生能开约

3

次花，而像

“Uncle Fester”

仅

6

岁就开花的情况实属罕见，谁也不能预测它下一次盛开的时间。他说，巨花魔芋在开始盛开后的

24

小时内会散发最强烈的恶臭味，将从第

36

个小时左右起逐渐塌陷。而再次开花时，巨花魔芋会生长的更大。

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