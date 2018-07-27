白宫经济顾问：欧盟已经承诺要帮美国对付中国

白宫首席经济顾问、国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）27日表示，欧盟执行理事会主席荣科已对美国总统川普允诺，将协助美国对抗中国大陆的贸易行为。





库德洛接受福斯新闻网专访时指出，欧盟将即刻增加美国大豆、天然气和牛肉的采购。他并直言不讳地说，事实上，美国和欧盟将在打击中国的斗争中结盟，中国打破了世界贸易体系。“荣科主席明确地（对我们）表示，他打算帮助我们，帮助川普总统解决中国问题。”





川普与荣科在本周三刚刚发表联合声明，指美欧双方愿意降低贸易摩擦，达成“零关税”的协议；在此之前，日本也与欧盟签署了自由贸易协定。有分析人士指出，一旦美国与欧盟达成世界上最大的美欧自贸区，该贸易区将与世界上第二大的日欧自贸区重叠，全球贸易秩序将出现重大转变，中共几十年来享尽利益的世界贸易组织（WTO）恐将失去意义，世界贸易组织体制将走向瓦解。





在此之前，中国曾向欧盟表达希望就贸易问题“联欧抗美”的邀请，但遭到欧盟的拒绝。而川普与荣科的联合声明中，也表达将合作改革世界贸易组织，破解不公平的贸易行为，包括剽窃知识产权、强制技术转移、行业补助，以及国企对市场的扰乱行为，包括产能过剩，虽然两人未明确点名，但直指中国已不言而喻。





另外，美国驻WTO大使谢伊（Dennis Shea）27日在世界贸易组织最高机构总理事会的会议中，炮轰中国自认符合WTO会员条件的说词。他直言，中国从2001年加入WTO以来，政策上并未完全接受以市场为基准，反而是国家对经济的影响力持续上升。





谢伊并提出一份报告，批评中国扰乱世界贸易的经济模式，指北京不断坚称捍卫自由贸易和全球贸易体系，但中国实际上是贸易保护主义与重商主义最严重的经济体。他强调，中国的法律被国家利用，法院只服从共产党的命令，美国已无法再忍受中国用国家力量主导经济的做法。

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