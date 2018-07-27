白宫封杀CNN女记者引多家媒体齐声抗议

外媒称，美国有线电视新闻网（ CNN ）一名记者说，她因 7 月 25 日早些时候向总统特朗普提问，被禁止参加当天在白宫举行的一场公开新闻活动。





据美联社 7 月 25 日报道，凯特兰 · 柯林斯对 CNN 说，白宫拒绝柯林斯参加特朗普为欧盟委员会主席举办的欢迎活动，因为白宫官员认为，她早些时候曾 “ 不恰当 ” 地提问。





报道称，柯林斯当天早些时候作为 CNN 代表，参加了在总统办公室举行的活动。她与其他几名记者接连向总统发问，其中很多问题与总统前律师迈克尔 · 科恩有关。 CNN24 日获得并公开了一份秘密录音，在录音中，特朗普与科恩讨论要给一名自称与特朗普有染的前《花花公子》模特一笔 “ 封口费 ” 。





柯林斯说，她后来遭到白宫新闻秘书桑德斯和白宫通讯主管比尔 · 夏因的训斥，他们告诉她，不能出席在玫瑰园举行的向所有持白宫记者证的记者开放的这场活动。





CNN 在一份声明中提出抗议，称这在 “ 本质上是一种报复行为 ” ， “ 与新闻公开和新闻自由背道而驰 ” 。





另据法新社 7 月 25 日报道，白宫记者协会在一份声明中说： “ 我们强烈谴责白宫今天因为我们的一名成员问了他们不喜欢的问题，就禁止她参加公开新闻活动的这一错误和不当的决定。 ”





报道称，与此同时，包括 CNN 的竞争对手在内的其他媒体，也站出来声援柯林斯。





福克斯新闻频道的布雷特 · 拜尔在推特上说： “ 作为白宫记者团的一员，福克斯新闻在这个问题上坚决支持 CNN 。 ”





此外，英国《卫报》网站 7 月 25 日刊登题为《特朗普最近的丑闻可能毁掉其他任何一位总统》的报道，报道称现在几乎不会有人认为科恩录音带会摧毁特朗普。他们会猜测此事将占据新闻圈几个小时，随后会被其他新闻取代，这已经成为既成模式了。





报道称，在 1992 年那个较为纯洁的时代，来自南部州的年轻州长比尔 · 克林顿被曝与名为珍妮弗 · 弗劳尔斯的前酒吧歌手婚外恋，他的总统竞选几乎因此毁掉。





报道评论道，如果再想象一下，一盘录音带曝光，克林顿及其私人律师在其中商量如何付封口费才能保证弗劳尔斯保持沉默，这是一笔未申报的支出，可能违反竞选财政法。毫无疑问，这会毁掉克林顿的竞选资格，如果他当选的话，会被揪出来当做弹劾他的理由。





不过 24 日晚上，特朗普私人律师迈克尔 · 科恩披露了一盘磁带，他和特朗普在其中商量如何让前《花花公子》模特卡伦 · 麦克杜格尔保持沉默。科恩似乎希望用法律方式解决，但特朗普似乎有别的想法。科恩说： “ 我们可能得付出代价。 ” 特朗普说： “ 花钱。 ”





报道称，想一想如果此事在科恩和特朗普发生对话的当时披露，即 2016 年大选之前两个月，会引发什么样的风暴。整个政界都会认为后果是灾难性的。





报道称，但是现在几乎不会有人认为科恩录音带会摧毁特朗普。他们会猜测此事将占据新闻圈几个小时，随后会被其他新闻取代，遭到福克斯新闻频道忽视。因为这已经成为既成模式了。





报道称，看看本月

BBC

《全景》节目透露的消息吧，该节目称

20

世纪

80

和

90

年代，特朗普在有众多青春少女的聚会上表现得像个

“

捕猎者

”

。其中包括当年的年轻模特芭芭拉

·

皮林的证言。她回忆道，特朗普问她多大年纪了，听到她

17

岁时，特朗普说：

“

太棒了。不太老，也不太嫩。特别棒。

”

皮林补充说，她感觉

“

面对着一只鲨鱼

”

。再次想一想类似爆料会对克林顿或以前其他总统的声望有什么影响吧。不过对于特朗普来说，几乎毫无影响。

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