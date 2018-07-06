日本邪教剩余6死囚被执行死刑 13名死刑犯全伏法





据日经中文网 7 月 26 日报道， 26 日上午，日本法务省对发动东京地铁沙林毒气事件等 13 起案件的奥姆真理教剩余 6 名死刑犯执行死刑。 7 月 6 日，法务省已对奥姆真理教教主松本智津夫（原名麻原彰晃， 63 岁）等 7 名死刑犯执行了死刑。





此次被执行死刑的是林泰男（ 60 岁）、冈崎一明（ 57 岁）、横山真人（ 54 岁）、端本悟（ 51 岁）、丰田亨（ 50 岁）、广濑健一（ 54 岁）。至此， 13 名死刑犯全部被执行完毕。

报道称，有分析认为，在教主松本的神化和后继团体的报复令人担忧的背景下，法相上川阳子希望通过接连执行死刑，防止教徒们引发不测事态。

根据终审判决书资料，教团 1989 年 11 月在横滨市内杀害了 “ 奥姆真理教被害对策辩护团 ” 的律师坂本堤（当时 33 岁）、其妻（ 29 岁）及长子（ 1 岁）一家 3 口，之后将遗体埋在山中。 1994 年 6 月，在长野县松本市内散布沙林毒气，造成 7 人死亡。 1995 年 3 月，在东京的 3 条地铁线路中散布沙林毒气，杀害 13 人。

其中，冈崎一明和端本悟两人参与杀害了坂本律师一家。林泰男和横山真人直接负责散布沙林毒气。广濑健一和丰田亨在教团内负责武器制造等。





日经中文网 7 月 17 日分析称，奥姆真理教相关案件的审判于 2018 年 1 月全部结束。据相关人士透露，以法务相上川阳子为中心的极少数法务省官员从 3 、 4 个月前开始讨论执行死刑事宜。

日本明仁天皇将于 2019 年 4 月底退位，届时年号将发生改变，在此背景下，大部分意见认为 “ 平成时代最具代表性的案件应该在平成时代了结 ” 。由于 2019 年初之后，天皇退位准备工作将正式启动，执行死刑被认为 “ 可能冲淡（皇室大典的）气氛，不太实际 ” ，因此选择在 2018 年年内执行。

日本执政党自民党的总裁选将在 9 月举行，在任时间较长的上川阳子可能卸任。如果由新任法务相上任后重新从头开始讨论的话，很难在 2018 年年内执行死刑，因此最终决定在自民党总裁选举之前执行死刑。

因日本例行国会时间延长，最终是在国会会期内执行了死刑，而法务省官员透露 “ 早些时候就决定在政治上最平静的 7 月执行 ” 。

执行死刑的人数和对象也是经过了反复讨论。虽然日本有共犯同时执行死刑的惯例，但法务省官员称， “ 同时对 13 人执行死刑的话，上川法务相承受的压力太大 ” ，从刑场数量和人员来看也不现实，所以采取分拨行刑事宜。





日本虽然是发达国家中仍保留死刑的少数几个国家，但死刑申诉程序漫长，死刑犯在狱中等待十几年才被执行的事情屡见不鲜。 2006 年 9 月，日本最高法院判定麻原彰晃维持死刑全案定谳，到如今被执行死刑已经过去了 12 年。

麻原彰晃，本名松本智津夫。 1984 年建立了名为 “ 奥姆真理教 ” 的新兴宗教，自任教主。 1995 年高峰时，教徒多达 15000 多人。 7 月 6 日，除麻原外，其余 6 名被执行死刑的分别是井上嘉浩、早川纪代秀、中川智正、远藤诚一、土谷正实和新实智光，同一天将 7 人执行死刑在日本战后实属罕见。

奥姆真理教组织被外界普遍视为邪教，但日本政府并未认定。目前，奥姆真理教的残余人员仍在活动，几个后继组织每年都受到日本公安的密切注意。

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