日本邪教剩余6死囚被执行死刑 13名死刑犯全伏法

据日经中文网7月26日报道，26日上午，日本法务省对发动东京地铁沙林毒气事件等13起案件的奥姆真理教剩余6名死刑犯执行死刑。7月6日，法务省已对奥姆真理教教主松本智津夫（原名麻原彰晃，63岁）等7名死刑犯执行了死刑。
此次被执行死刑的是林泰男（60岁）、冈崎一明（57岁）、横山真人（54岁）、端本悟（51岁）、丰田亨（50岁）、广濑健一（54岁）。至此，13名死刑犯全部被执行完毕。
报道称，有分析认为，在教主松本的神化和后继团体的报复令人担忧的背景下，法相上川阳子希望通过接连执行死刑，防止教徒们引发不测事态。
根据终审判决书资料，教团1989年11月在横滨市内杀害了“奥姆真理教被害对策辩护团”的律师坂本堤（当时33岁）、其妻（29岁）及长子（1岁）一家3口，之后将遗体埋在山中。1994年6月，在长野县松本市内散布沙林毒气，造成7人死亡。1995年3月，在东京的3条地铁线路中散布沙林毒气，杀害13人。
其中，冈崎一明和端本悟两人参与杀害了坂本律师一家。林泰男和横山真人直接负责散布沙林毒气。广濑健一和丰田亨在教团内负责武器制造等。
日经中文网7月17日分析称，奥姆真理教相关案件的审判于2018年1月全部结束。据相关人士透露，以法务相上川阳子为中心的极少数法务省官员从3、4个月前开始讨论执行死刑事宜。
日本明仁天皇将于2019年4月底退位，届时年号将发生改变，在此背景下，大部分意见认为“平成时代最具代表性的案件应该在平成时代了结”。由于2019年初之后，天皇退位准备工作将正式启动，执行死刑被认为“可能冲淡（皇室大典的）气氛，不太实际”，因此选择在2018年年内执行。
日本执政党自民党的总裁选将在9月举行，在任时间较长的上川阳子可能卸任。如果由新任法务相上任后重新从头开始讨论的话，很难在2018年年内执行死刑，因此最终决定在自民党总裁选举之前执行死刑。
因日本例行国会时间延长，最终是在国会会期内执行了死刑，而法务省官员透露“早些时候就决定在政治上最平静的7月执行”。
执行死刑的人数和对象也是经过了反复讨论。虽然日本有共犯同时执行死刑的惯例，但法务省官员称，“同时对13人执行死刑的话，上川法务相承受的压力太大”，从刑场数量和人员来看也不现实，所以采取分拨行刑事宜。
日本虽然是发达国家中仍保留死刑的少数几个国家，但死刑申诉程序漫长，死刑犯在狱中等待十几年才被执行的事情屡见不鲜。2006年9月，日本最高法院判定麻原彰晃维持死刑全案定谳，到如今被执行死刑已经过去了12年。
麻原彰晃，本名松本智津夫。1984年建立了名为“奥姆真理教”的新兴宗教，自任教主。1995年高峰时，教徒多达15000多人。7月6日，除麻原外，其余6名被执行死刑的分别是井上嘉浩、早川纪代秀、中川智正、远藤诚一、土谷正实和新实智光，同一天将7人执行死刑在日本战后实属罕见。
奥姆真理教组织被外界普遍视为邪教，但日本政府并未认定。目前，奥姆真理教的残余人员仍在活动，几个后继组织每年都受到日本公安的密切注意。
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