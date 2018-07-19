美国允许日本继续加工核废料 日方钚储备已可造6000枚核弹

共同社7月17日报道称，日本和美国17日延长了双边核协议，该协议一直是东京推动核燃料回收政策的基础。
报道称，这项于1988年7月生效的协定授权日本在30年内对废燃料进行再加工，提炼钚和浓缩铀。由于双方都没有在协议到期前寻求对其进行审查，它仍将是有效的，使日本成为唯一没有核武器但可以对废核燃料进行再加工的国家。
但是，最初30年时间的过去给该协定的未来带来了不确定性，因为它可以在任何一方通知对方后的6个月内终止。
美国被认为对日本的钚储备感到担忧，尽管东京将其研究、开发和核能利用仅限于和平目的。
报道称，日本拥有大约47吨足以制造约6000枚核弹头的钚。
根据政府提供的数据，截至2016年底，这47吨钚中，大约有10吨储存在日本，其余在英国和法国。
7月初，日本首次在其基本能源计划中明确表示，将削减这个数额。
报道称，核反应堆的废燃料被重新加工，用于提炼铀和钚，然后再将其循环成混合氧化物燃料，用于快速增殖反应堆或常规核反应堆。
但在2011年福岛核灾难之后，日本大部分核电站仍处于关闭状态，因为它们必须通过新出台的安全规定。
报道认为，安倍晋三首相的政府一直维持其亲核政策，称能够通过新的更严格安全检查的工厂将恢复运转。但是，由于人们对安全的担忧持续不散，重启它们似乎很难。
在核电站开工一再推迟后，核监管机构仍在评估日本东北部一家拟议中的乏核燃料后处理工厂的安全性。
作为日本核燃料回收政策的关键支柱，位于青森县六所村的核废料后处理设施在完全投入使用后，一年可以生产约8吨的钚。
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