孕妇遇车祸肚子被划破 女婴遭挤出母体后生还

据英国《每日邮报》报道，7月26日，巴西圣保罗州一名孕妇在车祸中被撞飞，肚子里的女婴因重物压迫，瞬间被从伤口挤出母亲体外，跌到数米远的草丛中。救护人员赶到现场时，该名孕妇已经死亡，他们循着哭声发现了这名奇迹生还的宝宝。
据悉，该孕妇已经怀孕39周，事发时搭乘一辆载满木材的货车，货车行驶在圣保罗州卡亚蒂（Cajati）的高速公路上时因不明原因打滑翻车，坐在驾驶室的孕妇由于惯性被甩出车外。
前往现场的救护人员埃尔顿（Elton Fernando Barbosa）回忆说，他们到达时先救治了受伤的司机，司机告诉救护人员，车上还有一名孕妇，正当他们在散落的木板中寻找孕妇时，耳边传来一阵婴儿的哭声。
“这太不可思议了，因为没听说还有第三个受害者。”埃尔顿说，他循着声音找去，看到一个带血的婴儿躺在路边的草坪上，脐带已经断开。“她的身上没有划痕，看上去十分健康”，埃尔顿立即让救护车把婴儿送到医院，随后他们在不远处的木堆里找到了那名孕妇，但她已经没了呼吸。
女婴目前仍在当地医院的新生儿重症监护病房继续观察，埃尔顿称“她能存活下来真的是一个奇迹”。经过检查，医生惊喜地发现女婴的身体完好无损，她从妈妈子宫里被挤飞出来的瞬间，脐带恰好被散落的木板割断。这名宝宝已被取名为“吉奥瓦娜（Giovanna）”，意思是“受上帝保护的孩子。”
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