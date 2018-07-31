孕妇遇车祸肚子被划破 女婴遭挤出母体后生还

据英国《每日邮报》报道， 7 月 26 日，巴西圣保罗州一名孕妇在车祸中被撞飞，肚子里的女婴因重物压迫，瞬间被从伤口挤出母亲体外，跌到数米远的草丛中。救护人员赶到现场时，该名孕妇已经死亡，他们循着哭声发现了这名奇迹生还的宝宝。





据悉，该孕妇已经怀孕 39 周，事发时搭乘一辆载满木材的货车，货车行驶在圣保罗州卡亚蒂（ Cajati ）的高速公路上时因不明原因打滑翻车，坐在驾驶室的孕妇由于惯性被甩出车外。

前往现场的救护人员埃尔顿（ Elton Fernando Barbosa ）回忆说，他们到达时先救治了受伤的司机，司机告诉救护人员，车上还有一名孕妇，正当他们在散落的木板中寻找孕妇时，耳边传来一阵婴儿的哭声。





“ 这太不可思议了，因为没听说还有第三个受害者。 ” 埃尔顿说，他循着声音找去，看到一个带血的婴儿躺在路边的草坪上，脐带已经断开。 “ 她的身上没有划痕，看上去十分健康 ” ，埃尔顿立即让救护车把婴儿送到医院，随后他们在不远处的木堆里找到了那名孕妇，但她已经没了呼吸。

女婴目前仍在当地医院的新生儿重症监护病房继续观察，埃尔顿称 “ 她能存活下来真的是一个奇迹 ” 。经过检查，医生惊喜地发现女婴的身体完好无损，她从妈妈子宫里被挤飞出来的瞬间，脐带恰好被散落的木板割断。这名宝宝已被取名为 “ 吉奥瓦娜（ Giovanna ） ” ，意思是 “ 受上帝保护的孩子。 ”





目前，警方仍在继续查找，由于孕妇身上没有携带任何证件。警方称，如果没有家人来认领，他们将把尸体掩埋，而女婴或将送往孤儿院。肇事的货车司机也已被指控为过失杀人，他曾在车祸现场告诉救护人员，他只是让这名孕妇搭了个便车，但并不认识她。

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