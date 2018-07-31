长寿国家秘诀何在 新加坡榜上有名！

日本





日本冲绳经常被称为 “ 长寿之乡 ” ，那里有数以百计的居民年龄超过百岁。去年，日本 90 岁及以上人数触及 200 万大关。据世界卫生组织统计， 2018 年日本平均预期寿命为 84.2 岁，其中男性平均寿命为 81.1 岁，女性平均寿命为 87.1 岁。日本这个岛国人口健康长寿的秘诀是什么？





专家经常把日本人的饮食列为该国 “ 百岁 ” 人口众多的一个原因。虽然日本人确实也吃各种肉类，但他们大多数情况下食用对心脏有益的鱼类，这些鱼类富含 Q-3 脂肪酸。其他受欢迎的食物包括豆腐、海藻和章鱼，食用这些食物使得患上一些癌症和动脉硬化的风险降低。





日本医保体系也是世界上覆盖最广泛的医保体系之一。日本政府支付所有医疗费用的 70% 。如果你是低收入公民，政府最高可支付 90% 的医疗费用。





瑞士





今年，瑞士人平均预期寿命为 83.3 岁。男性平均寿命为 81.2 岁，女性平均寿命为 85.2 岁。瑞士人长寿可能要归功于他们的社区意识。 2015 年一项研究发现，独居和孤独感就像肥胖一样对人的健康不利。





经合组织数据显示，估计有 94% 的瑞士人表示，在需要时他们至少有一位可以依靠的人士。一些人甚至提出，瑞士人对巧克力的喜爱可能是该国人口总体非常健康的部分原因。据估计，瑞士人平均每年食用 19.8 磅（ 1 磅约合 0.45 千克）巧克力，而黑巧克力与心脏病及中风风险降低存在联系。





西班牙





在西班牙， 2018 年平均预期寿命为 83.1 岁。女性平均预期寿命为 85.7 岁，男性平均预期寿命为 80.3 岁。西班牙人的饮食可能也是该国人口长寿的部分原因。西班牙人遵循传统的地中海饮食，富含橄榄油、鱼和蔬菜。地中海饮食已被证实能够降低心脏疾病和高胆固醇的风险。





西班牙人更健康还可能是因为他们有在中午午休的习惯。西班牙的商店和办公场所在下午 2 时至 5 时之间保持关闭，以让人们休息以及与家人用餐。





来自巴塞罗那的导游米克尔对英国广播公司说： “ 如果你被迫停下来两三个小时，那么你就会回家或去餐厅。你可以在那里坐下来，吃两道菜和甜点，有足够时间充分消化食物，这比叫外卖更健康。 ”





新加坡、澳大利亚和法国





这三个国家均可夸耀其人口平均预期寿命达到 82.9 岁。世界卫生组织的数据显示，这些国家享有必要健康服务的人口比例都很高，而且许多人重视步行锻炼及其他运动。

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