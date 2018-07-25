对决共享单车？美国“共享滑板车”火了 还要进军亚洲市场

韩媒称，在美国加利福尼亚州圣何塞市内，公司职员唐纳德·利特尔（音，下同）展示了“共享电动滑板车应用软件（APP）”。从APP地图上看，周围有数百辆电动滑板车。利特尔说：“周围的滑板车如此多，以至于很难不使用。”
据韩国《东亚日报》网站7月24日报道，租用滑板车的方法很简单。只要用APP找到附近的滑板车，用照相机拍下挂在手柄上的快速应答（QR）代码即可。每次使用，先收取1美元的起步费，然后每15分钟再增加0.15美元。车子上装有时速约20公里、可行驶1个半小时左右的电池。用完后，停放在方便的地方即可。
注册为电动滑板车充电人的人，将会收集周围的滑板车，在家中充电，再放回原位。因为给一辆车充电能收取5美元至7美元，很多人把给共享滑板车充电当作副业。
报道称，共享滑板车在很难利用大众交通工具的地方是十分要紧的交通工具。使用滑板车的杰西·库铁兹表示：“有些街道走起来很累的，用滑板车可以快速移动，太棒了！我是第一次用，很容易操作，今后会继续使用的。”
报道称，共享滑板车企业正在快速增加，仅在旧金山就有12家共享滑板车企业。创业10个月后在美国22个城市开展滑板车共享事业的企业“小鸟”，现在的市场价值超过了20亿美元，这是历史上最短时间内企业价值超过10亿美元的“独角兽”企业。“旋转”公司从2016年起进军共享电动滑板车行业，目前已进军美国18个城市，其首席执行官高德瑞说：“事业发展势头暂时不会放缓，正在考虑进军亚洲市场，特别是正在密切关注韩国。”
报道称，问题在于出现了弃置不管和坏掉的电动滑板车。在圣何塞市内的人行道上，随处可见倒地的滑板车，滑板车就像是摔倒和碰伤时产生的伤口一样，外观乱七八糟。
此外，安全问题也很严重。韩媒记者在圣何塞市内的一条大街观察行经的滑板车30分钟，发现没有一名使用者戴了头盔，有的滑板车不遵守人行横道的信号灯，或者越过道路中央线行驶。
报道称，随着共享电动滑板车引发安全问题，旧金山市政府从上月开始禁止在市中心使用滑板车，在旧金山运营的12家企业中，市政府只给5家企业发放了许可证，其他企业仍在接受审查。
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