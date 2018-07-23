美发起舆论战抹黑伊朗当局 伊朗总统鲁哈尼警告称“别玩狮子尾巴”

外媒称，熟悉内情的美国官员说，特朗普政府发起了一系列由讲话和网上交流组成的攻势，旨在煽动骚乱、迫使伊朗结束其核计划及其对好战组织的支持。





据路透社 7 月 21 日报道，超过 6 位现任和前任官员说，在国务卿迈克 · 蓬佩奥和国家安全顾问约翰 · 博尔顿的支持下，这场运动旨在与美国总统特朗普通过重新实施严厉制裁在经济上扼杀伊朗的计划共同发挥作用。自从 5 月 8 日特朗普退出 2015 年签署的旨在阻止伊朗开发核武器的七国协议以来，这种努力变得更加明显。





这些现任和前任官员说，在这场运动中，美方将伊朗领导人描绘为强硬派，有时利用一些夸大或违背其他官方声明的信息，包括前几届政府的言论。





报道称，白宫拒绝对这场运动发表评论。国务院也拒绝发表具体评论，包括对蓬佩奥的作用发表评论。





一名伊朗高官对这一运动不以为然，称美国自 1979 年伊斯兰革命以来一直徒劳地试图削弱伊朗政府。这位要求匿名的官员说： “ 他们的努力将再次失败。 ”





报道称，审视国务院的波斯语 “ 推特 ” 账户及其 “ 连线美国 ” 网站 —— 它自称为一个就民主和其他问题引发辩论的平台 —— 就可以看到，一个月来有不少批评德黑兰的帖子。





在 “ 连线美国 ” 网站的 “ 反暴力极端主义 ” 栏目排名前 5 的话题中，有 4 个和伊朗有关。它们包括诸如 “ 这家伊朗航空公司帮助传播暴力和恐怖活动 ” 之类的大字标题。





报道称，在社交媒体发布的帖子和发表的讲话中，蓬佩奥本人也直接向伊朗人、伊朗侨民和全球听众发声。





6 月 21 日，蓬佩奥发 “ 推文 ” 称， “ 伊朗的抗议活动正在增长 ” 、 “ 伊朗人民的人权理应受到尊重 ” 、 “ 伊朗革命卫队越来越富有，而普通民众还在受苦 ” 。这些 “ 推文 ” 被译成波斯语发布在 “ 连线美国 ” 网站上。





美国国务院一位官员在回答路透社记者的问题时说： “ 让我说清楚，我们不想寻求政权更迭。我们寻求的是伊朗政府改变行为。我们正迫使伊朗作出艰难的选择，要么改变行为方式，要么就会发现越来越难以继续他们的恶意活动。 ”





另据路透社 7 月 22 日援引伊朗国家通讯社伊朗伊斯兰共和国通讯社的报道称，伊朗总统哈桑 · 鲁哈尼 22 日警告美国总统特朗普不要对德黑兰奉行敌对政策，称 “ 美国应该知道 …… 与伊朗的战争是所有战争之源 ” 。





报道称，在特朗普决定让美国退出于 2015 年就伊朗核计划达成的国际协议后，伊朗面临着美国更大的压力和迫在眉睫的制裁。





据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，鲁哈尼对一些伊朗外交官说： “ 特朗普先生，不要玩弄狮子的尾巴，这只会让你后悔。 ”





鲁哈尼说： “ 美国应该知道，与伊朗和平相处是所有和平之源，与伊朗开战是所有战争之源。 ”

鲁哈尼说： “ 你们不可能煽动伊朗民族反对伊朗的安全和利益。 ” 这显然是指有关华盛顿试图破坏伊朗伊斯兰政府之稳定的报道。





在华盛顿，熟悉内情的美国官员对路透社记者说，特朗普政府已发动一场旨在煽起骚乱以及向伊朗施压、促使其终止核计划并不再支持激进组织的演讲和网上宣传攻势。





一些美国现政府官员以及曾在美国政府任职的人士说，这场攻势对伊朗领导人措辞严厉，有时使用夸大了的或与其他官方声明 —— 包括前几届政府的声明 —— 相矛盾的信息。





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