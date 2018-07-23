普京表态反对延迟退休方案:不能取悦大多数公民

“ 我个人并不喜欢任何一种提高退休年龄的方案。 ” 这是俄罗斯总统普京首次对近期引发俄社会广泛不满的退休年龄改革表明立场。上周，俄国家杜马刚刚一读通过政府提交的提高退休年龄法案。对于普京的表态，俄罗斯专家普遍表示支持。

据俄新社 21 日报道，普京日前在加里宁格勒与志愿者会面时表示，不光他本人，即便在政府内喜欢这一改革方案的人也不多，因为该方案 “ 不能取悦大多数公民 ” 。普京表示，政府目前有足够的能力维持现行的养老金制度，在五六年、甚至 10 年内可以 “ 什么都不用做 ” 。但他也指出， 10 年后俄罗斯的退休人员和在职职工人数将持平，若不改革，养老储备金将破产，老人将成为穷人。普京说，目前养老金及退休年龄改革法案尚未最终确定，必须广泛听取各方意见并进行完善。

根据俄政府此前提交的退休年龄改革法案，俄罗斯将从 2019 年开始逐步提高退休年龄。在 2028 年前将男性退休年龄从现在的 60 岁提高至 65 岁，在 2034 年前将女性退休年龄从现在的 55 岁提高至 63 岁。目前俄罗斯人的平均寿命为 73.5 岁。预计到 2028 年，俄罗斯男性的平均寿命将达 75 岁。 2034 年，俄女性的平均预期寿命将达 85 岁。





俄《观点报》 22 日称，俄罗斯政治社会学研究所所长斯米尔诺夫表示，普京的表态明确显示，绝不会允许退休年龄改革有反人民色彩。他指出，普京让国家杜马充分讨论这一法案，就是要避免使其侵犯普通民众的权利，要让最后的决定尽可能平衡各方利益。俄政治学家达尼林表示，俄罗斯目前的预算能再支撑现有的养老金制度 10 年，但拒绝改革将面临更大问题，是对后代的不负责任。达尼林称，普京如今需为此做出艰难但又必要的决定。

俄罗斯目前的退休年龄确定于上世纪 30 年代。俄政府认为，提高退休年龄不仅有助于提高养老金，还有助于平衡劳动力市场。但此举遭到大量民众反对，反对者还曾发起多次抗议游行。很多民众认为，根据现在的人均寿命，若延迟退休，自己未来很可能根本活不到退休年龄。据俄媒报道，本月 29 日，预计将有近万人在莫斯科集会反对该改革方案。俄民调显示， 90% 的俄罗斯人反对提高退休年龄。因为该改革法案，俄政府及总统普京的支持率近期都有所下滑。退休年龄改革法案的二读投票将于秋季进行，预计在此期间俄罗斯社会将对改革进行广泛讨论。

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