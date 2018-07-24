美国防官员：北京打压台北将引发美国反应

中国在东中国海海域进行为期 6 天的大规模实弹演习星期一结束。美国国防部的高级官员表示，北京对台北的施压会影响到美国今后的行动。他还表示，台湾是美国印太战略的一部分。台湾学者也认为，台湾被纳入美国的印太战略显示了华盛顿对北京在台海问题立场上的担忧。





中国人民解放军 7 月 18 日到 7 月 23 日在浙江象山至温州以东的海域进行了实弹演习。





在台湾民进党的蔡英文政府上台后，北京加大了对台北的政治打压和军事威胁的力度。除了打压台湾的国际与外交空间以外，中国军方不断派军机、军舰绕台湾海峡航行。





薛瑞福：美关注北京对台北的打压





美国国防部负责亚太事务的助理部长薛瑞福（ Randy Schriver ）日前在华府保守智库传统基金会发表演讲时表示，美国支持两岸进行和平的对话，而北京在言辞、外交和军事上对台北加大施压让美方感到关注。他说，中国对台湾采取的行动将影响美国的行为。





他说： “ 在美中台关系上，我们今后要做的是基于中国以及中国人民解放军的所作所为。如果他们以更具建设性和更加和平的方式行事，他们可以对事情造成影响。 ”





曾经担任过负责亚太事务副助理国务卿的薛瑞福表示，台湾不仅是美国的第十大贸易伙伴，而且在区域问题上也是美国强有力的伙伴。他明确表示，台湾是美国印太策略的一部分。





台学者：台湾被纳入美印太策略显示美国的担忧





台湾国立政治大学国际关系研究中心研究员兼主任丁树范博士最近在华盛顿接受美国之音采访时表示，美国之所以把台湾纳入印太策略，是因为美国对北京要把台湾海峡变成内海感到担忧。





他说： “ 坦白讲，美国会很担心，因为它会觉得说，台湾海峡本身就是个公海，如果中国大陆向 95 年、 96 年那样打飞弹，把台湾海峡变成内海的话，美国是无法接受的。所以在这种形势下，加上解放军的飞机、战舰一直绕台湾等等，那么哪一天它可能会切断美国的这个航行等等。所以，这些东西都会引起美国的顾虑。 ”





台湾被纳入印太策略的利与弊





台湾民主基金会的副执行长卢业中认为，台湾被纳入美国的印太策略之中可以给台湾提供更多的机会，尤其是台湾如果能够把它的新南向政策与美国的印太策略结合起来的话。





不过，他认为，它同时也会对台湾造成一些挑战。





他说： “ 这个挑战就是，我们内部是不是能够有更多的共识，不管是在未来经济发展面向上面，或者是我们在区域当中应该扮演什么角色。这些议题上面，台湾都必需要更积极的因应这些可能的问题。 ”





美国国防部官员薛瑞福表示，国防部长马蒂斯在今年的被称为香格里拉对话的亚洲安全论坛上介绍了川普政府印太策略中的国防组成部分，美国政府很快会推出有关这个策略的全部内容。（美国之音)

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