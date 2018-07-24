    • 2018年7月24日

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    G20忧贸易摩擦拖累世界经济 各国财长对美批判喷薄而出

    星期二, 七月 24, 2018 ,

    外媒称，二十国集团（G20）财长和央行行长会议22日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯闭幕。
    呼吁加强对话。

    据埃菲社布宜诺斯艾利斯722日报道，会议承认贸易紧张局势加剧，并呼吁各成员加强对话。

    全球经济代表达成的最终声明称：我们承认加强对话以及为降低风险和巩固信任采取行动的必要性。声明还承认全球贸易是增长、创造就业和发展的推动力

    报道称，各国财长指出，目前，全球经济面临的中短期风险增加，主要有金融脆弱性上升、贸易和地缘政治紧张局势加剧等。

    面对保护主义的大背景，各国财长和央行行长重申了领导人在汉堡峰会上对自由贸易达成的共识，同时强调各国正努力推进贸易对经济的贡献

    欧盟经济和金融事务委员皮埃尔·莫斯科维奇警告，美国保护主义导致增长降速，欧盟集团面对的风险增加。

    与此同时，西班牙经济大臣纳迪娅·卡尔维尼奥坚称，贸易是一次机遇，而非一场威胁
    卡尔维尼奥强调说：贸易紧张局势带来的风险出现在这次讨论中，西班牙高度重视对外贸易在帮助经济摆脱危机方面扮演的重要角色。

    担忧经济前景

    另据俄新社布宜诺斯艾利斯722日报道，G20财长和央行行长会议22日发布公报，列举了当前世界经济面临的主要中短期风险。

    公报称：中短期风险不断加剧，其中包括财政更加脆弱、贸易和地缘政治紧张形势加剧、全球性失衡、不平等和结构性增长疲软，一些发达经济体也面临上述问题。

    公报还指出，各方都打算继续监控风险，尝试削弱其影响，如果这些风险成为现实，将采取行动，现在很多发展中经济体面对不断变化的外部形势，未雨绸缪的能力增强，但它们一直面临市场波动和资本外流的风险

    《日本经济新闻》723日的报道称，22G20财长和央行行长会议进行了第二天的讨论。此次会议最大的悬念就是美国发动的贸易战争。在第一天的讨论当中，大家对美国进口限制的批判简直是喷薄而出。此外，由于美国加息，导致新兴国家的资本流出速度加快，G20现在面临巨大挑战。

    据报道，巴西财长爱德华多·瓜尔迪亚在记者会上说：美国加息是对新兴国家的威胁。巴西货币雷亚尔自今年4月以来对美元已经贬值12%左右。印度和土耳其等国的货币对美元汇率也一度达到历史最低值。通货膨胀和资本流出加速造成的恐慌，给这些国家的经济带来了不小的压力。

    报道称，不得不面临贸易和货币两大难题的G20，在会议的第一天就对美国的进口限制群情激奋。美国财长姆努钦称美国旨在谋求零关税的自由贸易体制，甚至还希望贸易对象国作出让步。法国财长勒梅尔毫不掩饰敌对心理，当场回敬美国称：那需要美国先撤回对钢铝进口的限制。

    虽然日本财务相麻生太郎在会议当中极力斡旋希望能够回避危机，但就连德国财长都对记者说，并没对此次会议取得实际进展抱太大期待。

    反对单边主义

    据香港《大公报》网站723日报道，美国总统特朗普近期四处挑起贸易战之余，又胡乱指摘中欧操控汇率，言论引起G20多国财长及央行行长不满，他们在周日纷纷表态反驳。

    报道称，来自德国、日本和南非的官员，都驳斥特朗普的单边主义立场。南非央行副行长丹尼尔·姆米内莱加入了越来越多的金融和央行官员阵营，反对美国总统特朗普对贸易和中央银行的评论。姆米内莱表示，在贸易战第一枪响起前，特朗普激烈的言论会带来不明朗因素，对实际经济带来影响。

    据报道，德国财长朔尔茨则驳斥特朗普称，欧盟实行非常理智的措施，而不是通过操控汇率水平，人为地创造经济成果。日本央行行长黑田东彦亦不同意特朗普的说法，表示美国利率上扬及美元走强是反映美国经济稳健的现象，而对于美国及全球经济而言，这些并不是负面的现象。

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