G20忧贸易摩擦拖累世界经济 各国财长对美批判喷薄而出





外媒称，二十国集团（ G20 ）财长和央行行长会议 22 日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯闭幕。

呼吁加强对话。





据埃菲社布宜诺斯艾利斯 7 月 22 日报道，会议承认 “ 贸易紧张局势加剧 ” ，并呼吁各成员 “ 加强 ” 对话。





全球经济代表达成的最终声明称： “ 我们承认加强对话以及为降低风险和巩固信任采取行动的必要性。 ” 声明还承认全球贸易是 “ 增长、创造就业和发展的推动力 ” 。





报道称，各国财长指出，目前，全球经济面临的中短期风险增加，主要有 “ 金融脆弱性上升、贸易和地缘政治紧张局势加剧 ” 等。





面对保护主义的大背景，各国财长和央行行长 “ 重申了 ” 领导人在汉堡峰会上对自由贸易达成的共识，同时强调各国正 “ 努力推进贸易对经济的贡献 ” 。





欧盟经济和金融事务委员皮埃尔 · 莫斯科维奇警告，美国保护主义导致增长 “ 降速 ” ，欧盟集团面对的风险增加。





与此同时，西班牙经济大臣纳迪娅 · 卡尔维尼奥坚称，贸易是一次 “ 机遇 ” ，而非一场 “ 威胁 ” 。

卡尔维尼奥强调说： “ 贸易紧张局势带来的风险出现在这次讨论中，西班牙高度重视对外贸易在帮助经济摆脱危机方面扮演的重要角色。 ”





担忧经济前景





另据俄新社布宜诺斯艾利斯 7 月 22 日报道， G20 财长和央行行长会议 22 日发布公报，列举了当前世界经济面临的主要中短期风险。





公报称： “ 中短期风险不断加剧，其中包括财政更加脆弱、贸易和地缘政治紧张形势加剧、全球性失衡、不平等和结构性增长疲软，一些发达经济体也面临上述问题。 ”





公报还指出，各方都打算 “ 继续监控风险 ” ，尝试削弱其影响， “ 如果这些风险成为现实，将采取行动 ” ，现在很多发展中经济体 “ 面对不断变化的外部形势，未雨绸缪的能力增强，但它们一直面临市场波动和资本外流的风险 ” 。





《日本经济新闻》 7 月 23 日的报道称， 22 日 G20 财长和央行行长会议进行了第二天的讨论。此次会议最大的悬念就是美国发动的贸易战争。在第一天的讨论当中，大家对美国进口限制的批判简直是喷薄而出。此外，由于美国加息，导致新兴国家的资本流出速度加快， G20 现在面临巨大挑战。





据报道，巴西财长爱德华多 · 瓜尔迪亚在记者会上说： “ 美国加息是对新兴国家的威胁。 ” 巴西货币雷亚尔自今年 4 月以来对美元已经贬值 12% 左右。印度和土耳其等国的货币对美元汇率也一度达到历史最低值。通货膨胀和资本流出加速造成的恐慌，给这些国家的经济带来了不小的压力。





报道称，不得不面临贸易和货币两大难题的 G20 ，在会议的第一天就对美国的进口限制群情激奋。美国财长姆努钦称美国旨在谋求零关税的自由贸易体制，甚至还希望贸易对象国作出让步。法国财长勒梅尔毫不掩饰敌对心理，当场回敬美国称： “ 那需要美国先撤回对钢铝进口的限制。 ”





虽然日本财务相麻生太郎在会议当中极力斡旋希望能够回避危机，但就连德国财长都对记者说，并没对此次会议取得实际进展抱太大期待。





反对单边主义





据香港《大公报》网站 7 月 23 日报道，美国总统特朗普近期四处挑起贸易战之余，又胡乱指摘中欧操控汇率，言论引起 G20 多国财长及央行行长不满，他们在周日纷纷表态反驳。





报道称，来自德国、日本和南非的官员，都驳斥特朗普的单边主义立场。南非央行副行长丹尼尔 · 姆米内莱加入了越来越多的金融和央行官员阵营，反对美国总统特朗普对贸易和中央银行的评论。姆米内莱表示，在贸易战第一枪响起前，特朗普激烈的言论会带来不明朗因素，对实际经济带来影响。





据报道，德国财长朔尔茨则驳斥特朗普称，欧盟实行非常理智的措施，而不是通过操控汇率水平，人为地创造经济成果。日本央行行长黑田东彦亦不同意特朗普的说法，表示美国利率上扬及美元走强是反映美国经济稳健的现象，而对于美国及全球经济而言，这些并不是负面的现象。





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