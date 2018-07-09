俄庆祝防空部队成立百年：装备最现代 作用独一无二

据今日俄罗斯电视台网站 7 月 7 日报道称，一名俄罗斯军方高层指挥官在庆祝莫斯科防空部队成立 100 周年之际说，莫斯科受到最先进的防空系统的保护，该系统采用最现代的武器，可以拦截任何来袭的目标。





报道称，俄罗斯空天军和防空部队副司令维克托 · 古缅内中将在 7 月 7 日对记者们说： “ 莫斯科及中央工业区的防空和导弹防御系统是独一无二的，并且也是世界上唯一的此类防空系统。它能够自动进行导弹攻击预警并及时发现所有来犯目标，有效拦截从巡航导弹到弹道导弹在内的所有类型目标。 ”





这名军方高级官员出席了在莫斯科郊外的爱国者公园举行的活动，庆祝莫斯科防空部队成立 100 周年，以及第四和第五防空师成立 65 周年。第一空防集团军和防空部队使用的现代化武器在观众面前巡游，并在公园内展出。





大约 2000 名军方和文职专家每天不停忙碌，以确保莫斯科的天空不会受到任何威胁。第一空防集团军不仅保护着拥有该国主要政治和军事机构的莫斯科，而且也保护覆盖俄罗斯中部大片地区的所谓的 “ 中央工业区 ” 。





据古缅内称，第一空防集团军通常是第一支掌握最现代化武器的部队，对它们进行测试，并向制造商提供有价值的反馈。到目前为止，该部队拥有 5 个团，使用最现代的防空导弹系统 ——S-400“ 凯旋 ” 。





S-400

是俄罗斯最先进的防空系统，能够打击

400

公里远的空气动力目标，以及

60

公里以外的弹道导弹。该系统可以使用至少四种不同的拦截导弹，适合不同目标。一支装备

S-400

防空导弹部队可以同时应对大约

36

个目标。

Twitter

sgnypost





