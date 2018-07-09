日大企业人工费创16年新高:劳动力短缺致时薪上升

日媒称，日本大企业的人工费正在增加。日本财务省的法人企业统计调查结果显示， 2018 年 1-3 月大企业人工费达到 13.38 万亿日元（约合 1200 亿美元），创下 2002 年 1-3 月以来、时隔 16 年的最高水平。





据《日本经济新闻》网站 7 月 6 日报道，企业长期通过扩大非正式雇用规模来抑制人工费，但由于劳动力短缺，兼职打工者等的时薪出现上升。企业收益的改善正在逐渐惠及人们的家庭收支。





报道称，财务省调查了资本金超过 10 亿日元的企业的人工费。为了剔除季节性因素，财务省计算了过去四个季度的移动平均值。结果比作为最近低点的 2013 年 7-9 月数据增加了 8.3% ，尤其是最近一年增加了 6.6% 。





日本厚生劳动省统计数据显示， 2017 年兼职打工者的平均时薪为 1116 日元，比上一年增加了 2.3% ，首次突破 1100 日元。在人才争夺日趋激烈的背景下，与正式员工相比，非正式员工的待遇不断改善，推高了人工费整体水平。





报道称，包括中小企业在内的所有规模企业的人工费 2018 年 1-3 月达到 44.26 万亿日元，恢复至雷曼危机后的 2008 年 10-12 月以来的最高水平。总人工费除以员工和董事人数得出的人均人工费也创出 16 年半以来的新高。





不过，相比创出历史新高的企业收益，人工费的增长较为逊色。





报道称，在所有规模的企业中，显示企业收益中劳动者所得份额的劳动分配率徘徊在

59%

左右，表现低迷。这是自

1990

年前后的泡沫经济期以来，再次低于

60%

。

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