日大企业人工费创16年新高:劳动力短缺致时薪上升

日媒称，日本大企业的人工费正在增加。日本财务省的法人企业统计调查结果显示，2018年1-3月大企业人工费达到13.38万亿日元（约合1200亿美元），创下2002年1-3月以来、时隔16年的最高水平。
据《日本经济新闻》网站7月6日报道，企业长期通过扩大非正式雇用规模来抑制人工费，但由于劳动力短缺，兼职打工者等的时薪出现上升。企业收益的改善正在逐渐惠及人们的家庭收支。
报道称，财务省调查了资本金超过10亿日元的企业的人工费。为了剔除季节性因素，财务省计算了过去四个季度的移动平均值。结果比作为最近低点的2013年7-9月数据增加了8.3%，尤其是最近一年增加了6.6%。
日本厚生劳动省统计数据显示，2017年兼职打工者的平均时薪为1116日元，比上一年增加了2.3%，首次突破1100日元。在人才争夺日趋激烈的背景下，与正式员工相比，非正式员工的待遇不断改善，推高了人工费整体水平。
报道称，包括中小企业在内的所有规模企业的人工费2018年1-3月达到44.26万亿日元，恢复至雷曼危机后的2008年10-12月以来的最高水平。总人工费除以员工和董事人数得出的人均人工费也创出16年半以来的新高。
不过，相比创出历史新高的企业收益，人工费的增长较为逊色。
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