美媒评印再现女童遭性侵：性侵案频发 印却无对策

美媒称，印度警方表示，数月来，一群男子一直在轮奸一名 11 岁的女孩。

据美国《纽约时报》网站 7 月 20 日报道，印度警方表示，这名女孩与父母住在金奈一个封闭式社区，这些男子给她喝下掺有药物的软饮。警方还说，他们拍下了强奸这名女孩的场面，挥舞着刀子威胁她，如果告诉家人的话就公开这些视频。

报道称，这些男子并非这个封闭式社区的闯入者，而是向居民打招呼、操作电梯、为公寓送饮水机的社区雇员。

7 月 16 日，印度东南海滨城市金奈当局逮捕了 17 名男子，他们被控在七个月的时间里强奸或猥亵这名女孩，随后这幢位于该城老城区的大楼随即爆发混乱。居民们解雇了大楼剩下的工作人员。女性自发守卫着大楼入口，一些人呼吁对嫌犯施以绞刑。

报道称，印度的电视频道进行了长篇累牍的报道，通栏标题写着 “ 金奈恐怖事件 ” 。

“ 这件事彻底震撼了我， ” 印度记者罗希尼 · 辛格在 “ 推特 ” 上写道。 “ 整个社区联合起来强奸一个孩子。我甚至没有办法理解这种行为背后的邪恶和恐怖之处。 ”

报道称，印度今年针对年轻女子的暴力犯罪层出不穷。 1 月，一名八岁女孩遭到绑架，关在一个印度教寺庙里遭到轮奸，后被打死。 5 月，印度中部一名少女被放火烧死，此前她的父母告诉一个村委会，他们的女儿遭到该地男子的强奸。 6 月，一名七岁女孩在印度中部的中央邦遭到强奸后，两名男子切开了她的喉咙，任其死亡。





汤森路透基金会 6 月发布的一项调查称，对于女性来说，印度是世界上最危险的国家，超过阿富汗和叙利亚等饱受战争蹂躏的国家。根据国家犯罪记录局的数据，在印度，至少每 20 分钟发生一次强奸。

报道称，对此印度官员一直苦于找不到对策。由总理纳伦德拉 · 莫迪领导的政府于 4 月批准了一项措施，增加对强奸犯的刑期，并对强奸 12 岁以下儿童的人判处死刑。

报道还称，但目前尚不清楚法律是否会产生很大影响。印度的司法系统以法庭负担过重、积压了数以百万计的案件而闻名。今年其他类似曾令整个印度关注的幼女强奸案已经在新闻的轮转中淡出了。

全印度民主妇女协会副会长贾格马蒂 · 桑万表示，公众的愤怒并不能弥补印度 “ 宽松的起诉和低定罪率 ” ，这可能会延误诉讼程序。她担心暴力循环没有显示出减弱的迹象。

“

这些男人并不拿她当孩子，

”

她说。

“

他们只是把她视为满足欲望的工具。他们是在什么样的社会里被养育成人的？

”

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