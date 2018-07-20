马来西亚交通部：将就MH370航班失联事件发布报告

据外媒报道，马来西亚交通部长陆兆福 20 日称，马来西亚当局将在 7 月 30 日就马来西亚航空公司 MH370 航班失联事件发布报告。

据报道，陆兆福称， 7 月 30 日，调查人员将向 MH370 航班机上人员的家属，就这份报告进行简报。这简报会将在马来西亚交通部闭门进行。简报过后，将举行新闻发布会。

陆兆福说， “ 调查人员记录下的每一个字 ” 都被录入在这份报告中，马拉西亚当局注重报告的透明度， “ 它将被完整的提交 ” ，不经任何编辑，没有添加或删除。

陆兆福还表示，这份报告将被放到互联网上，会把报告的硬拷贝分发给机上人员的家属，以及经过认证的媒体等， “ 整个国际社会都可以访问该报告 ” 。





2014 年 3 月 8 日凌晨，载有 227 名乘客和 12 名机组人员的马航 MH370 航班波在雷达屏幕上消失。这架客机原定从吉隆坡前往北京，却在起飞约 40 分钟后与塔台失联。

此前外界一直猜测，客机在印度洋南部坠毁；但经过多轮搜救行动仍未确定坠机地点。 MH370 失踪近 17 个月后，印度洋法属留尼旺岛海滩出现疑似客机机翼残骸及破烂行李；毛里求斯、莫桑比克等地也寻获来自 MH370 的残骸。

寻找

MH370

客机残骸的官方行动于

2017

年

1

月中旬暂停。

2018

年

1

月，马来西亚政府宣布委托美国私人勘探公司

“

海洋无限

”

继续寻找失事客机残骸。

5

月

29

日，

“

海洋无限

”

停止搜寻工作。

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