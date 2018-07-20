马来西亚交通部：将就MH370航班失联事件发布报告

据外媒报道，马来西亚交通部长陆兆福20日称，马来西亚当局将在7月30日就马来西亚航空公司MH370航班失联事件发布报告。
据报道，陆兆福称，7月30日，调查人员将向MH370航班机上人员的家属，就这份报告进行简报。这简报会将在马来西亚交通部闭门进行。简报过后，将举行新闻发布会。
陆兆福说，“调查人员记录下的每一个字”都被录入在这份报告中，马拉西亚当局注重报告的透明度，“它将被完整的提交”，不经任何编辑，没有添加或删除。
陆兆福还表示，这份报告将被放到互联网上，会把报告的硬拷贝分发给机上人员的家属，以及经过认证的媒体等，“整个国际社会都可以访问该报告”。
2014年3月8日凌晨，载有227名乘客和12名机组人员的马航MH370航班波在雷达屏幕上消失。这架客机原定从吉隆坡前往北京，却在起飞约40分钟后与塔台失联。
此前外界一直猜测，客机在印度洋南部坠毁；但经过多轮搜救行动仍未确定坠机地点。MH370失踪近17个月后，印度洋法属留尼旺岛海滩出现疑似客机机翼残骸及破烂行李；毛里求斯、莫桑比克等地也寻获来自MH370的残骸。
寻找MH370客机残骸的官方行动于2017年1月中旬暂停。2018年1月，马来西亚政府宣布委托美国私人勘探公司“海洋无限”继续寻找失事客机残骸。5月29日，“海洋无限”停止搜寻工作。
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