    • 2018年7月20日

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    马来西亚交通部：将就MH370航班失联事件发布报告

    星期五, 七月 20, 2018 ,

    据外媒报道，马来西亚交通部长陆兆福20日称，马来西亚当局将在730日就马来西亚航空公司MH370航班失联事件发布报告。
    　　
    据报道，陆兆福称，730日，调查人员将向MH370航班机上人员的家属，就这份报告进行简报。这简报会将在马来西亚交通部闭门进行。简报过后，将举行新闻发布会。
    　　
    陆兆福说，调查人员记录下的每一个字都被录入在这份报告中，马拉西亚当局注重报告的透明度，它将被完整的提交，不经任何编辑，没有添加或删除。
    　　
    陆兆福还表示，这份报告将被放到互联网上，会把报告的硬拷贝分发给机上人员的家属，以及经过认证的媒体等，整个国际社会都可以访问该报告

    201438日凌晨，载有227名乘客和12名机组人员的马航MH370航班波在雷达屏幕上消失。这架客机原定从吉隆坡前往北京，却在起飞约40分钟后与塔台失联。
    　　
    此前外界一直猜测，客机在印度洋南部坠毁；但经过多轮搜救行动仍未确定坠机地点。MH370失踪近17个月后，印度洋法属留尼旺岛海滩出现疑似客机机翼残骸及破烂行李；毛里求斯、莫桑比克等地也寻获来自MH370的残骸。
    　　
    寻找MH370客机残骸的官方行动于20171月中旬暂停。20181月，马来西亚政府宣布委托美国私人勘探公司海洋无限继续寻找失事客机残骸。529日，海洋无限停止搜寻工作。

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