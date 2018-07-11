    • 2018年7月11日

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    日本已掉队？日媒：G7仅日本工资低于2000年水平

    星期三, 七月 11, 2018 , ,

    日媒称，在全球工资上涨的大环境下，日本似乎正在掉队。虽然大企业的加薪率连续4年超过2%，但在七大工业国（G7）中，只有日本的工资水平仍低于2000年时的水平。很多日本人缺乏工资上涨的实际感受。如此下去，日本摆脱通货紧缩的脚步也将放缓。日本亟待形成不受年功序列（论资排辈）和终身雇用等惯例束缚的工资体系。

    据《日本经济新闻》网站79日报道，机器人接待客人，还负责货物搬运和清扫——日本旅游公司HIS运营的奇怪酒店仅由相当于同等规模酒店1/47个人来运营。该公司会长兼社长泽田秀雄表示，酒店通过提升从世界范围内来看较低的生产效率，使得实现类似设施2倍以上的利润率成为可能。

    报道称，在劳动力持续短缺的背景下，日本通过省人化投资来提升生产效率的举措相继涌现。按照经济学的理论，只要每名员工的生产效率提高，企业的盈利能力就将提高，而作为代价的工资也将提高。然而，在日本，这种生产效率和工资提高的关系正在出现异常。

    据日本银行（央行）统计，最近5年里，日本劳动生产率提高了9%，不过，剔除物价波动影响后的实际工资涨幅仅为2%

    报道称，环顾世界，日本的工资水平已落于人后。据经济合作与发展组织（OECD）统计，从剔除物价影响后的实际工资（按各国货币计算）来看，在日、美、德等七大工业国中，只有日本处于比2000年还低的水平。在过去20年里，在保持通货紧缩的背景下，很多日本企业认为，如果人工费提高，国际竞争力将下滑（日本大型原材料企业负责人），因此一直不愿提高工资。

    报道还称，但是，劳动力短缺和经济的数字化趋势改变了局面。经营餐饮连锁店的日本Royal Holdings的会长菊地唯夫直言，能否通过工资让员工分享生产效率提高的成果，将决定企业能否赢得竞争。制造业已经发展到了一个新的阶段，即不再比拼低价制造高品质产品的成本竞争力，而是比拼新的商业模式。工资也不再被看作成本，而是对创新的投资。

    报道指出，眼下，争夺人才的竞争在全球扩大。据美国的人力资源咨询公司Mercer调查，日本企业的薪资报酬方面，部长和董事级别高管的报酬呈现出被亚洲各国超越的趋势。对于年轻员工，其他亚洲企业也开始支付比日本更高的工资。

    中国的一家技术企业2017年在日本以40万日元的起薪招募应届毕业生。这相当于索尼等日本大型电子企业的近2倍。不过该企业的日本法人表示，这一薪资水平在全球范围来看并不稀奇。这是获得优秀人才的国际标准。

    报道称，日本企业需要转变思路。随着劳动方式的改革，虽然减少过度加班的企业出现增加，不过加班时间减少的话，加班费也将随之减少。即使在短时间内高效完成工作，以时间计费的工资体系无法将劳动成果返还给劳动者。

    报道还称，对于拥有高度技能的人才，有必要制定根据劳动成果支付高工资的机制。如果优秀的人才得不到高薪的回报，在争夺人才的竞争中，日本企业将落后于海外企业。日本富士通综研的执行理事早川英男表示日本的劳资双方重视的是维持雇用，而不是工作的技能。有必要改变这种机制

    报道指出，日本政府必须通过放宽限制等举措来推动企业改革。不按工作时间而按工作成果来支付工资的脱时间给制度方面，虽然相关法案的审议被推后，不过预计将在2018年的例行国会上讨论。

    报道还指出，要想实现可持续的加薪，通过新的服务来创造利润也十分重要。比如利用机器人来制作资料、使用人工智能（AI）来接待顾客以及制造一线的无人化等等。

    报道认为，预计日本上市企业2017财年（截至20183月）将连续两年刷新历史最高利润。已开始出现的加薪势头还会持续下去吗？在加薪3%成为主要议题的2018年春季劳资谈判中，企业与工会将多大程度改变思路呢？这将左右着日本的竞争力。

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