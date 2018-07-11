日本已掉队？日媒：G7仅日本工资低于2000年水平

日媒称，在全球工资上涨的大环境下，日本似乎正在掉队。虽然大企业的加薪率连续 4 年超过 2% ，但在七大工业国（ G7 ）中，只有日本的工资水平仍低于 2000 年时的水平。很多日本人缺乏工资上涨的实际感受。如此下去，日本摆脱通货紧缩的脚步也将放缓。日本亟待形成不受年功序列（论资排辈）和终身雇用等惯例束缚的工资体系。





据《日本经济新闻》网站 7 月 9 日报道，机器人接待客人，还负责货物搬运和清扫 —— 日本旅游公司 HIS 运营的 “ 奇怪酒店 ” 仅由相当于同等规模酒店 1/4 的 7 个人来运营。该公司会长兼社长泽田秀雄表示，酒店通过提升从世界范围内来看较低的生产效率，使得实现类似设施 2 倍以上的利润率成为可能。





报道称，在劳动力持续短缺的背景下，日本通过省人化投资来提升生产效率的举措相继涌现。按照经济学的理论，只要每名员工的生产效率提高，企业的盈利能力就将提高，而作为代价的工资也将提高。然而，在日本，这种生产效率和工资提高的关系正在出现异常。





据日本银行（央行）统计，最近 5 年里，日本劳动生产率提高了 9% ，不过，剔除物价波动影响后的实际工资涨幅仅为 2% 。





报道称，环顾世界，日本的工资水平已落于人后。据经济合作与发展组织（ OECD ）统计，从剔除物价影响后的实际工资（按各国货币计算）来看，在日、美、德等七大工业国中，只有日本处于比 2000 年还低的水平。在过去 20 年里，在保持通货紧缩的背景下，很多日本企业认为， “ 如果人工费提高，国际竞争力将下滑 ” （日本大型原材料企业负责人），因此一直不愿提高工资。





报道还称，但是，劳动力短缺和经济的数字化趋势改变了局面。经营餐饮连锁店的日本 Royal Holdings 的会长菊地唯夫直言， “ 能否通过工资让员工分享生产效率提高的成果，将决定企业能否赢得竞争 ” 。制造业已经发展到了一个新的阶段，即不再比拼低价制造高品质产品的成本竞争力，而是比拼新的商业模式。工资也不再被看作成本，而是对创新的投资。





报道指出，眼下，争夺人才的竞争在全球扩大。据美国的人力资源咨询公司 Mercer 调查，日本企业的薪资报酬方面，部长和董事级别高管的报酬呈现出被亚洲各国超越的趋势。对于年轻员工，其他亚洲企业也开始支付比日本更高的工资。





中国的一家技术企业 2017 年在日本以 40 万日元的起薪招募应届毕业生。这相当于索尼等日本大型电子企业的近 2 倍。不过该企业的日本法人表示，这一薪资水平在全球范围来看并不稀奇。这是获得优秀人才的国际标准。





报道称，日本企业需要转变思路。随着劳动方式的改革，虽然减少过度加班的企业出现增加，不过加班时间减少的话，加班费也将随之减少。即使在短时间内高效完成工作，以时间计费的工资体系无法将劳动成果返还给劳动者。





报道还称，对于拥有高度技能的人才，有必要制定根据劳动成果支付高工资的机制。如果优秀的人才得不到高薪的回报，在争夺人才的竞争中，日本企业将落后于海外企业。日本富士通综研的执行理事早川英男表示 “ 日本的劳资双方重视的是维持雇用，而不是工作的技能。有必要改变这种机制 ” 。





报道指出，日本政府必须通过放宽限制等举措来推动企业改革。不按工作时间而按工作成果来支付工资的 “ 脱时间给制度 ” 方面，虽然相关法案的审议被推后，不过预计将在 2018 年的例行国会上讨论。





报道还指出，要想实现可持续的加薪，通过新的服务来创造利润也十分重要。比如利用机器人来制作资料、使用人工智能（ AI ）来接待顾客以及制造一线的无人化等等。





报道认为，预计日本上市企业

2017

财年（截至

2018

年

3

月）将连续两年刷新历史最高利润。已开始出现的加薪势头还会持续下去吗？在加薪

3%

成为主要议题的

2018

年春季劳资谈判中，企业与工会将多大程度改变思路呢？这将左右着日本的竞争力。

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