伊朗外长：有信心让美国戒掉“制裁瘾”

美国今年 5 月宣布退出伊朗核问题全面协议，并重启因核协议而豁免的对伊朗制裁 —— 其中，第一批制裁将于下个月初生效，而涉及伊朗经济命脉石油产业的制裁将于 11 月生效。

近来，伊朗高官频繁公开讲话， “ 呛声 ” 美国。 29 日，伊朗外长扎里夫在德黑兰说，美国过度沉迷于实施制裁，伊朗将让美国改掉这个 “ 制裁瘾 ” ！





伊朗外长 扎里夫：我有信心，在未来的几个月，伊朗将让美国人意识到，他们必须戒掉这种 “ 制裁瘾 ” 。

伊朗外长：动辄制裁他国 美失道寡助

扎里夫说，美国对其他国家动辄实施制裁是 “ 失道寡助 ” 的行径，而伊朗将得到世界上大多数国家的支持和帮助。

伊朗外长：伊朗有能力应对美国制裁

扎里夫还说，伊朗将把制裁压力转化为促进非石油产业生产和出口的动力 ——“ 伊朗一定能够渡过难关，成功应对美国的制裁 ” 。

伊朗外长 “ 提醒 ” 欧洲 ——“ 想想清楚 ”

美国宣布退出伊核协议后，当年与伊朗签署协议的英国、法国、德国以及欧盟方面虽然承诺仍然支持协议内容，并支持企业继续与伊朗进行合作，但迄今尚未敲定维护伊朗利益的具体措施。本月中旬，伊朗最高领袖哈梅内伊就曾 “ 提醒 ” 过欧洲国家，敦促欧洲有关各方给予伊核协议 “ 必要保证 ” 。





29 日，扎里夫也强调，欧洲国家应该想清楚，究竟要以谁的利益为优先。

伊朗外长

扎里夫：现在欧洲国家应该决定，究竟是他们自己的商业、银行和政府的利益重要，还是美国的利益，或者说是特朗普的利益重要。

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