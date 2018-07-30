BBC：英国男子被中国妻子杀害后 掀起跨国抚养权争夺战

英媒称， 34 岁英国男子米高 · 辛普森在上海被中国籍妻子付薇薇杀害后，他们的一对子女触发了一场跨国抚养权争夺战。七岁的杰克（音）及六岁的爱丽诗（音），并不知道自己正处于一场风暴的中心：他们的英籍爷爷奶奶与中国籍外公外婆正在争夺这对小兄妹的抚养权。





据英国广播公司网站 7 月 27 日报道，辛普森在某英国时装品牌中国分部工作时，与付薇薇相识、结婚。去年 3 月，妻子付薇薇发现丈夫辛普森出轨，在上海一所公寓以刀刺向第三者时，米高 · 辛普森为其挡刀，致颈部、肺部中刀，终告不治。案发时，两人已经分居一年；辛普森的家人表示，两人分居期间，一对子女由父亲照顾。





报道称，本月初付薇薇被判刑收监后，这对兄妹被外公外婆带到湖北南漳县，与表兄弟同住。辛普森的英籍父母伊恩与琳达希望将两名孙儿接到英国，并指他们在英国能接受更好的教育，过更好的生活。他们承诺将会与孩子的中国家人保持联络，让孩子学习普通话及每年探访。





“ 失去米高，让我们的家有了不能弥补的缺口， ” 伊恩 · 辛普森表示， “ 如果把孩子也带走，就相当于将他们一家彻底从我们身边夺走。 ”





报道称，伊恩与琳达旁听了整场审讯与判刑，他们希望能够与女方家人达成协议。为了取得一对孙儿女的抚养权，他们将放弃索偿，为目前照顾孙儿的付家家属提供金钱，并向法庭正式表态 “ 原谅 ” 付薇薇，这将令付薇薇的刑期有望减半。





目前双方未达成任何协议，伊恩 · 辛普森指付家 “ 不让我们见孙儿，也完全不与我们洽商。 ”

报道称，辛普森夫妇将问题归咎于付薇薇的兄弟，指控他敲诈：他们指，付薇薇的这名兄弟，在判刑前夕会见了辛普森家的律师，要求辛普森家支付超过六万英镑，以交换一对孩子。 “ 我不敢相信，他们为了这个，居然愿意女儿坐那么久的牢。 ” 伊恩 · 辛普森说。

付家方面则否认有利用孩子，向辛普森家索要金钱。





报道称，辛普森家目前正循中国的司法系统争取抚养权，英国外交部有提供协助，但辛普森家其他成员称，英国当局令他们感到 “ 失望 ” ，他们认为外交上英方亦有需要介入。





抚养权聆讯将在孩子目前身处之地的地方法院进行。案件即将开庭，英国外交部承诺将致信涉事法院，并派员旁听，但辛普森家希望政府能更直接地介入事件。 “ 我们希望得到政治上的支援， ” 伊恩 · 辛普森表示。





被问到是否已原谅杀害米高 · 辛普森的媳妇付薇薇，伊恩 · 辛普森表示： “ 我对她没有仇恨，老实说，我对她的家庭的仇恨更深。 ”





“

她对我而言毫不重要，我对她没有什么感觉。我是否已经原谅她？没有。

”

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