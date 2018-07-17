美国为抑制油价上涨 考虑动用战略石油储备

美媒称，两名知情人士说，随着11月国会选举之前要求控制不断上涨的汽油价格的政治压力逐渐增大，特朗普政府正在积极考虑动用美国的应急原油储备。
据美国《星条旗报》网站7月13日报道，据不愿透露姓名的知情人士称，目前政府还没有就是否从6.6亿桶战略石油储备中投放原油做出决定，但审查范围内的选项介于试投放500万桶到大规模投放3000万桶之间。
据美国汽车协会的数据，全美无铅汽油的平均价格13日升至每加仑2.89美元，同比上涨了63美分。据该协会称，在美国劳工节（美国劳工节是每年9月的第一个星期一）前，美国汽油的平均价格预计将维持在每加仑2.85美元至每加仑3.05美元之间。
随着油价接近每加仑3美元，特朗普丝毫没有掩饰自己的不满。在美国独立日7月4日，特朗普在推特上发文称：“欧佩克垄断组织必须记住，油价正在上涨，而它们没帮什么忙。”
报道称，分析人士在投放原油的效果以及持续时间等问题上存有分歧。根据投放规模和时间的不同，出售储备石油的做法也许不会撼动市场，抑或对油价产生实际但短暂的影响。
对冲基金风险管理公司高级能源分析师乔·麦克莫尼格尔说：“我认为投放战略石油储备会对市场产生心理上的影响，但可能不会转化为油价的下跌。不过它将立即使原油价格下降，至少是暂时性的，随后市场将继续调整。”
报道称，在9月或10月投放原油可以在11月中期选举前降低汽油价格。特朗普还可以把它作为一种手段，劝说伊朗石油买家在11月4日前停止购买伊朗石油，届时美国将重新实施对伊朗的制裁措施。
适度减少库存已经初露端倪。美国国会已经授权从10月1日起出售1100万桶石油。
报道称，美国战略石油储备是在上世纪70年代建立起来的，当时阿拉伯产油国石油禁运导致油价猛涨，迫使美国人对汽油实行配给。该储备主要是为了在紧急情况下使用。
虽然能源部长里克·佩里表示他无意动用石油储备，但最终决定权在特朗普。
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