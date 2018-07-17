贸易战将促使全球经济重心加速向亚洲转移

美国《福布斯》双周刊网站7月13日发表题为《美中贸易战将如何改变全球经济》的文章称，美国总统唐纳德·特朗普发起的贸易战将深刻影响全球经济。我们需要为此做好准备。
文章称，这场贸易战强化了一些已经出现的趋势。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2017年欧盟对亚洲的出口大于欧盟对美国的出口；更重要的是，过去十年欧盟对亚洲的出口增速几乎是对美国出口增速的两倍。简单地从市场规模来看，亚洲目前对于欧盟的重要性远远大于美国对于欧盟的重要性，而欧盟对于亚洲的重要性也很快将超过美国对亚洲的重要性。
文章认为，亚洲进口市场的规模反映出它的消费市场充满活力、不断壮大、日益繁荣。以私人消费支出估值来衡量，亚洲目前几乎与美国不相上下。然而，最大区别在于亚洲的私人消费支出增速是美国的两倍。如果将日本排除在外，那么亚洲的增速是美国的三倍。
文章称，更引人关注的是，根据世界银行和欧盟统计局的数据，中国私人消费支出的增速是美国的四倍，过去十年中国这项数据的平均值为13.8%。如果美中两国当前的进口增速在未来几年保持不变，那么中国到2021年就将超越美国，成为世界最大进口国。
文章指出，在这些重大趋势的背景下，特朗普的贸易战正在为欧盟和亚洲加速开放市场、加强经济联系提供新的动力。这将使欧盟与亚洲的贸易增长比过去十年更快，一同增长的还有投资。
文章指出，美国之外的几乎所有地方现在都产生了一种急迫感，政策制定者都力争加快推进地区性自由贸易协定。例如，当特朗普退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）之后，太平洋两岸的11个国家今年3月签署了新版协定，将其更名为全面进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。在亚洲内部，中国和日本正在修复关系，中国参与的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）被各国列入优先议程，成为迈向亚洲经济一体化的重要一步。因此，特朗普贸易战的一个直接结果就是美国之外的经济一体化速度加快、范围扩大，推动全球经济重心加速向亚洲转移。
文章称，这样的事态发展也产生了深远的商业影响。随着欧洲和亚洲打造更紧密的经济联系，双方之间的关税税率也将下降。
文章指出，全球供应链网络在上世纪80年代以来彻底改变了贸易和投资的本质，未来这一网络将在欧洲和亚洲之间变得更加庞大、丰饶、绵密，而在美国将日益凋零。虽然3.26亿美国消费者越来越受到特朗普关税墙的“保护”，但欧洲和亚洲的40多亿消费者将享受兼具竞争力与创造力的企业所提供的更多、更好、更廉价的产品和服务。
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