伊朗官员回应特朗普警告：你不敢采取行动的

近日，美国与伊朗之间 “ 言论战 ” 不断升级，继美国总统特朗普警告伊朗总统鲁哈尼 “ 永远不要再威胁美国 ” 后，伊朗官方媒体、高级官员均发声驳斥。

据伊朗半官方媒体机构伊朗学生通讯社报道，当地时间 23 日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队巴斯基民兵的乌拉姆 · 侯赛因 · 盖帕帕尔将军表示，特朗普对于伊朗的威胁只不过是 “ 心理战 ” ，特朗普 “ 不敢 ” 对伊朗采取任何军事行动。

伊朗议员哈什马托拉赫 · 法拉哈蒂什在接受美联社采访时说，尽管两国之间言辞不断升级，但他对于伊朗和美国之间展开军事对抗仍表示怀疑。

他说，伊朗和美国在 1979 年已经断交，特朗普和鲁哈尼通过外交渠道交流已经不可行，所以 “ 通过讲话来表达自己的想法 ” 。





法拉哈蒂什还表示，不像朝鲜， “ 伊朗从未尝试制造核弹 ” ，所以 “ 对于美国退出伊核协议以回应伊朗的接触外交，伊朗感到十分愤怒。 ”

此前，伊朗的官方媒体伊斯兰共和国通讯社称，特朗普写给鲁哈尼总统的 “ 警告推特 ” 只是对鲁哈尼之前言论的 “ 被动反应 ” 。

该通讯社还表示，特朗普说的话只是在模仿和抄袭伊朗外交部长穆罕默德 · 贾瓦德 · 扎里夫，因为扎里夫之前曾警告西方 “ 永远不要威胁一个伊朗人 ” 。

据环球网早前报道，当地时间 22 日，鲁哈尼在一场外交官聚会上说， “ 美国应该知道，与伊朗的战争是一切战争之母，与伊朗的和平则是一切和平之母。 ” 他还警告特朗普 “ 不要玩弄狮子的尾巴 ” 。

特朗普在当地时间

23

日凌晨用大写字母发推回应：

“

致伊朗总统鲁哈尼：永远不要再威胁美国，否则你们将遭受历史上从未有过的后果。我们不再是会支持你们疯狂暴力及死亡言辞的国家。小心点！

”

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