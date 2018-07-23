    • 2018年7月23日

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    伊朗官员回应特朗普警告：你不敢采取行动的

    星期一, 七月 23, 2018

    近日，美国与伊朗之间言论战不断升级，继美国总统特朗普警告伊朗总统鲁哈尼永远不要再威胁美国后，伊朗官方媒体、高级官员均发声驳斥。
    　　
    据伊朗半官方媒体机构伊朗学生通讯社报道，当地时间23日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队巴斯基民兵的乌拉姆·侯赛因·盖帕帕尔将军表示，特朗普对于伊朗的威胁只不过是心理战，特朗普不敢对伊朗采取任何军事行动。
    　　
    伊朗议员哈什马托拉赫·法拉哈蒂什在接受美联社采访时说，尽管两国之间言辞不断升级，但他对于伊朗和美国之间展开军事对抗仍表示怀疑。
    　　
    他说，伊朗和美国在1979年已经断交，特朗普和鲁哈尼通过外交渠道交流已经不可行，所以通过讲话来表达自己的想法

    法拉哈蒂什还表示，不像朝鲜，伊朗从未尝试制造核弹，所以对于美国退出伊核协议以回应伊朗的接触外交，伊朗感到十分愤怒。
    　　
    此前，伊朗的官方媒体伊斯兰共和国通讯社称，特朗普写给鲁哈尼总统的警告推特只是对鲁哈尼之前言论的被动反应
    　　
    该通讯社还表示，特朗普说的话只是在模仿和抄袭伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫，因为扎里夫之前曾警告西方永远不要威胁一个伊朗人
    　　
    据环球网早前报道，当地时间22日，鲁哈尼在一场外交官聚会上说，美国应该知道，与伊朗的战争是一切战争之母，与伊朗的和平则是一切和平之母。他还警告特朗普不要玩弄狮子的尾巴
    　　
    特朗普在当地时间23日凌晨用大写字母发推回应：致伊朗总统鲁哈尼：永远不要再威胁美国，否则你们将遭受历史上从未有过的后果。我们不再是会支持你们疯狂暴力及死亡言辞的国家。小心点！

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