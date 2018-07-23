伊朗官员回应特朗普警告：你不敢采取行动的

近日，美国与伊朗之间“言论战”不断升级，继美国总统特朗普警告伊朗总统鲁哈尼“永远不要再威胁美国”后，伊朗官方媒体、高级官员均发声驳斥。
据伊朗半官方媒体机构伊朗学生通讯社报道，当地时间23日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队巴斯基民兵的乌拉姆·侯赛因·盖帕帕尔将军表示，特朗普对于伊朗的威胁只不过是“心理战”，特朗普“不敢”对伊朗采取任何军事行动。
伊朗议员哈什马托拉赫·法拉哈蒂什在接受美联社采访时说，尽管两国之间言辞不断升级，但他对于伊朗和美国之间展开军事对抗仍表示怀疑。
他说，伊朗和美国在1979年已经断交，特朗普和鲁哈尼通过外交渠道交流已经不可行，所以“通过讲话来表达自己的想法”。
法拉哈蒂什还表示，不像朝鲜，“伊朗从未尝试制造核弹”，所以“对于美国退出伊核协议以回应伊朗的接触外交，伊朗感到十分愤怒。”
此前，伊朗的官方媒体伊斯兰共和国通讯社称，特朗普写给鲁哈尼总统的“警告推特”只是对鲁哈尼之前言论的“被动反应”。
该通讯社还表示，特朗普说的话只是在模仿和抄袭伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫，因为扎里夫之前曾警告西方“永远不要威胁一个伊朗人”。
据环球网早前报道，当地时间22日，鲁哈尼在一场外交官聚会上说，“美国应该知道，与伊朗的战争是一切战争之母，与伊朗的和平则是一切和平之母。”他还警告特朗普“不要玩弄狮子的尾巴”。
特朗普在当地时间23日凌晨用大写字母发推回应：“致伊朗总统鲁哈尼：永远不要再威胁美国，否则你们将遭受历史上从未有过的后果。我们不再是会支持你们疯狂暴力及死亡言辞的国家。小心点！”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost