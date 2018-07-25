美“现实主义外交”重新归类敌友

西班牙《消息报》网站 7 月 20 日刊发题为《更新后的世界新秩序》的文章称，国际战略局势已经出现变化的端倪。北约峰会预示着美欧历史关系即将生变。过去签署的多国协议备受冷落，而双边关系在布鲁塞尔却如鱼得水。一个糟糕的时代已经来临。





美欧关系生变





文章称，美国总统特朗普向欧洲发出明确信息：时代已经改变，欧洲将不得不为国防做出更多贡献。局势变幻莫测，怀疑主义开始笼罩整个欧洲大陆。





国际舞台发生了翻天覆地的变化，欧洲似乎已经在美国的战略排名中屈居第三。亚太轴心和非洲分别成为美国政策在经济和安全方面的新基石。在贸易战当中，美国直接把欧洲当作敌人。





文章认为，最有实力在贸易领域与美国展开竞争的就是欧盟。欧洲在战略和军事方面的身价逐渐缩水，唯一能与美国抗衡的就是在世界贸易中的地位。





美俄紧张减弱





文章称，与此同时，特朗普和俄罗斯总统普京的会晤成为万众瞩目的焦点。其实这次会晤的目的只是为了表明两个大国之间的紧张局势正在缓和。预期目标已经实现。实际上，赫尔辛基会晤是美国安全和防务政策的一个转折点。





无论是在叙利亚还是乌克兰问题上，美国和俄罗斯都有共同的目标。两国都打算在叙利亚为伊朗寻找合适的位置。作为莫斯科的传统盟友，伊朗需要在该地区重新扮演一个有影响力的角色，以便在不对以色列和沙特构成威胁的前提下具备干预第三国的能力。





文章称，从这个意义上讲，美国已经意识到要在该地区为宿敌提供空间。该地区一直处于风雨飘摇之中，而美国政府则认为，叙利亚的局势将取决于三方。





在乌克兰，情况显得更为现实。美国在该地区部署大量兵力，以应对俄罗斯在克里米亚和塞瓦斯托波尔的军事存在，这就迫使美国不得不暂时忽略其他同样需要该国存在的热点地区，例如北非和东南亚。除了美国军队在该地区的实际存在外，美国还在驻军的后勤保障和监督管理等方面花费重金。





特朗普开始考虑花钱的问题，这对于一个从不回避在国外部署军队的国家来说闻所未闻。他再一次履行了承诺。特朗普曾表示自己的优先任务就是 “ 重新考虑 ” 五角大楼在海外驻军上的低效支出，他说到做到。





现实政治流行





文章称，回顾一下柏林墙倒塌以来美国外交政策的演变，就可以理解美国在赫尔辛基的表现了。上世纪 90 年代，传统的势力范围划分方式被美国前总统老布什于 1990 年 9 月 11 日宣布建立的新世界秩序所取代。





一个由单极力量主导的时代开启。由于在军事和外交层面能够与美国抗衡的力量不复存在，一切都由美国一手决定。然而，这个时代并不长久。





2001 年 9 月 11 日，情况出现转变。美国决定对恐怖主义展开全面反攻。美国并不在乎同时开启多条战线，在阿富汗、伊拉克、叙利亚、菲律宾、尼日利亚、利比亚都开辟了战线，而敌人也成倍增加。





文章称，现实证明新的国际秩序已经建立。美国意识到尽管自身强大，但在多条战线与多如牛毛的敌人战斗无助于获得最终的成功，于是决定与其他可以协助自己击退敌人的国家和地区加强外交关系。





除了欧盟和以色列等传统盟友，沙特阿拉伯、伊拉克、利比亚、埃及、越南甚至伊朗都成为美国的伙伴，唯一的条件就是这种关系有利于美国的利益。俾斯麦的 “ 现实政治 ” 得到了前所未有的实践。





全球大棋局的重新排序迫使美国从奥巴马时代就开始从很多地区撤离军队和外交使团，代之以更适合混合战争的特种部队，当然也通过战争私有化的形式利用私人军事公司的雇佣军，以最低的成本获得最好的战略效果。





赫尔辛基会议再次成为美国国际政治的转折点，也意味着俄罗斯加入战争俱乐部。意识形态已经不再是问题，所谓的原则也被搁置一旁。现在真正需要的是共同立场。昨天的敌人今天可以成为盟友，明天还可以再次成为对手。这种务实观念在国际舞台上盛行。

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