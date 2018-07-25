共享单车“退潮”遗留诸多问题

外媒称，大约两年前，共享单车在中国诞生，随后迅速占领了这个自行车王国，这一概念为解决从离开地铁站或公交站到最终目的地的 “ 最后一公里 ” 问题作出了巨大贡献。但现在，中国需要应对另一个问题 —— 处理被损坏和无人认领的自行车。





据西班牙《公众》日报网站 7 月 21 日报道，小黄车不再穿梭于马德里的大街小巷，人为破坏和基础设施不足导致中国这家无桩共享单车企业来到西班牙还不足一年就黯然退场。 ofo 公司消息人士称，出于战略考虑，该公司将只在 3 座欧洲城市开展业务，分别是巴黎、米兰和伦敦。





ofo 公司西班牙运营负责人德里斯 · 伊伯曼苏尔说： “ 的确，最初我们将其归结于人为破坏。 ” 伊伯曼苏尔提到，曾发现数十辆小黄车车座受损、后车灯脱落，一些自行车被遗弃在空地上，另一些甚至被扔到曼萨纳雷斯河中。





“ofo 是共享单车的先行者，与其他任何开路先锋一样，我们收获了成功，也遭遇到一些挫折， ” 伊伯曼苏尔说， “ 我们更愿意关注积极的方面，我们吸引了 10 万名用户，也统计到 20 万次骑行记录，这意味着我们避免了 180 吨二氧化碳被排放至大气中。 ”





另据泰国《民族报》网站 7 月 23 日报道，在高峰时期，中国各大城市共有大约 80 家公司提供 2300 多万辆自行车。然而，这大大超出了市场需求，自行车泛滥的问题令各地政府发布共享单车行业的指导方针。





仅仅一年之内，数十家共享单车公司破产，用户无法取回押金。根据去年 8 月官方估计的数字，全国范围内消费者已经为使用共享单车支付了 100 亿元的押金。





报道称，恶意破坏、盗窃和使用不当导致了高额的维护成本，这也是一系列共享单车企业失败的原因之一。在北京，一些共享单车被丢弃到河里或什刹海、后海和其他公园的湖中，同时，一些自私的使用者用自己的车锁将自行车锁起来，将其据为己有。那些 “ 死亡 ” 自行车多数已经不能使用，工人修复它们的速度跟不上它们被破坏或受损的速度。





报道称， “ 自行车坟地 ” 正成为一些城市周边怪异的新地标，但由于钢铝价格过低，旧金属回收企业并不愿涉足这些 “ 自行车坟地 ” 。





如今，中国的共享单车行业已经走向全球，在亚洲、欧洲一些国家以及美国的首都和大城市落地。很多报告说，困扰中国共享单车行业的问题也在那些地方出现，其中最突出的是供应过量和恶意破坏。时间将会证明，究竟是这个行业在发展初期遇到了一些困难，还是共享单车这个概念注定会失败。

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