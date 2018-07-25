日本造假丑闻不断 连质量认证机构都被曝作假

日媒称，日前获悉，负责认定日本工业标准（ JIS ）和国际标准（ ISO ）的质量认证机构被曝在没有进行充分审查的情况下就给企业颁发认证。在大型原材料制造商相继被曝质量造假的情况下，负责对企业品质管理进行监管的认证机构被发现问题，这将让一直在国际上享有较高评价的日本制造业信誉受损。





据日本《朝日新闻》 7 月 23 日报道，被曝出问题的是在全球 75 个国家从事质量认证的英国劳氏质量认证有限公司（ LRQA ）的日本分公司。该公司于 18 世纪作为船级协会创立，是质量认证机构先驱劳氏集团的子公司，在日本国内认证的项目也很多。





根据《朝日新闻》掌握的内部资料，该公司受 3 家航空与太空相关企业委托，于去年进行了航空太空产业所必需的 “JISQ9100” 审查。多名韩国审查员参与了审查，但他们中有人要么因履历不全而无资格，要么没有受过特定培训。多起审查被认为不够充分，因为公司省略了对审查员所提交报告进行核实的流程。





报道称，据内部资料称， LRQA 在审查手续不充分的情况下，向上述企业颁发了认证文件。对于这一点，日本分公司负责人当时也予以承认。





据报道，对于认证机构是否公正行事进行监督的公益财团法人日本适合性认定协会跟进了情况，认为 LRQA 是有意作假，属于重大恶性事件。该协会 12 日对 LRQA 作出了取消其作为认证机构的认定这一处分，并于 19 日在协会网站上公开了处分结果，但以涉及机密情报为由，没有详细解释处分理由。





因为协会的处分不具备令 LRQA 停止审查业务的强制力，所以其业务还能继续开展，不过 LRQA 在 6 月宣布退出 “JISQ9100” 认证业务。





据报道，去年

11

月，

LRQA

针对被曝篡改铝制品检查数据的神户制钢所大安工厂作出了暂时中止对其

JIS

与

ISO

认证资格的决定。至于制造钢管的神钢北九州市子公司，

LRQA

则于今年

2

月取消对其

JIS

和

ISO

的认证资格。关于这些决定，

LRQA

表示，

“

鉴于为客户保守秘密的义务，请允许不提供信息

”

。

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