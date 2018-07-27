美一名中餐馆老板送外卖途中遇袭 妻子面前遭枪杀

当地时间26日凌晨，美国新泽西州帕特森市（Paterson） 一家中餐馆的老板送餐途中在自己的车内遭枪杀。目前尚无任何嫌犯被逮捕。
综合侨报网及北泽西网站报道，遇难者为29岁的男子周瑞（Rui Zhou，音译），他是当地一家中餐馆的老板。案发时间是26日凌晨不到1点，当时他正载着妻子驾车在帕特森第三区的东34街附近行驶，去送最后一份外卖。突然间，周瑞遭到枪击，而他驾驶的汽车随即失控撞到了其他汽车。
当警方抵达现场时，发现驾驶座上的周瑞已经不省人事，而他的妻子则没有明显的伤痕。周瑞随后被紧急送到附近的医疗中心，但在凌晨1点9分被宣布死亡。
截止目前，此案的调查人员并未表明这起枪击是否是一起抢劫未遂事件，也未确定周瑞是否就是被抢劫的对象。据受害者的妻子表示，嫌犯是一名黑人男子，身高约在1.8米左右，黑色短发，作案时身穿白色背心及蓝色牛仔裤。当地警方还未逮捕任何嫌犯。
在听到枪响后，周围也有不少居民跑出屋外。住在附近的男子科伦表示，有人想要对受害者实施抢劫，于是开了枪，而受害者则踩了油门，撞向前面停泊的汽车。周瑞的邻居表示，这对夫妇有2个孩子。“他们是不错的邻居，是想要赚钱糊口、努力工作的普通人，这件事令人感到难过。”
美媒称，针对送外卖司机实施的持枪抢劫事件在帕特森市时有发生。就在4月，一名中餐外卖员曾在第八大道附近遭到抢劫，所幸并未受伤。一些企业主也谈到了当地时常会发生这样的事情。一位不愿透露姓名的男子就表示，自己在多年前放弃了送货工作，因为他担心类似的事情会发生。“我觉得这一地区的情况不怎么好，所以我不再做这份工作，也不想做了。”这位前送货员说。
目前，帕赛克县检察官办公室正向公众征求相关信息，帕特森市市长萨耶则表示，他相信26日枪击案的嫌犯很快就会被逮捕归案。
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