特朗普再回应艳星事件:你们最喜欢的总统是无辜的

今年 4 月 9 日，美国联邦调查局（ FBI ）突击搜查了特朗普的私人律师迈克尔 · 科恩（ Michael Cohen ）的办公室和酒店房间，带走了与调查相关的大量资料，包括电子邮件、税务文件和业务记录等等，其中甚至还包括科恩私自录下的与特朗普的对话音频。事发后，特朗普谴责联邦调查局的搜查行动是 “ 可耻的 ” ，并称联邦调查局的做法是 “ 对我们国家的袭击 ” 。时隔 3 个多月后，特朗普近日再次对此事进行了回应。

当地时间 7 月 21 日，美国总统特朗普在社交网站推特上发推称， “ 政府一大早派人闯入律师办公室几乎是闻所未闻的。更不可思议的是， 律师竟会把与客户的对话录下来，这也是完全闻所未闻， 甚至是违法的。但好消息是你最喜欢的总统（指特朗普自己）没有做错什么！ ”

据悉，特朗普如此介意私人律师办公室被突击搜查一事的主要原因是，在 FBI 搜查后带走的资料中，包括一些音频资料，其中记录特朗普与科恩曾谈到，通过科恩向与特朗普传出婚外情的艳星丹尼尔斯支付高额封口费。





2018 年 1 月 12 日，美国华尔街日报报道称，特朗普私人律师科恩在 2016 年 10 月份（美国总统大选前一个月）向艳星丹尼尔斯支付了一笔 13 万美元的封口费，禁止丹尼尔斯对外透露特朗普与其在 2006 年的一段婚外情，并签署了一份保密协议。科恩则在 1 月 14 日代表他的客户特朗普对外否认了与丹尼尔斯之间的绯闻。但科恩在 2 月 13 日承认了向丹尼尔斯支付 13 万美元一事，并称这笔款项是用他自己的资金支付的。对此，有人认为科恩的做法可能违法了美国有关政治献金的相关法律。

3 月 6 日，丹尼尔斯向特朗普提起诉讼，声称她与特朗普签署的涉嫌绯闻事件的保密协议是无效的，希望将保密协议作废，因为特朗普从未在该协议上签下自己的名字。诉讼还指控特朗普的律师一直在试图恐吓自己不要对外乱说话。第二天，科恩以丹尼尔斯公开披露与保密协议有关的 “ 机密信息 ” 为由，发起了单方面的仲裁程序。









丹尼尔斯在 3 月 25 日的《 60 分钟》节目采访中说， 2006 年，她和特朗普在一次高尔夫锦标赛上认识之后不久，曾发生了一次没有保护措施的性爱。她表示称，自己并没有很想和特朗普发生关系，但是自己仍然同意了。后来，由于丹尼尔斯在女儿面前受到了来自特朗普方面的威胁并感到有压力，不得不被迫与科恩签署了一份保密协议，并拿了 13 万美元的封口费。

随后的 4 月 9 日，联邦调查局特工突击搜查了科恩办公室以及寓所，并查封了与几件事有关的电子邮件、税务文件和商业记录，包括科恩向丹尼尔斯付款的资料。 4 月 26 日，特朗普在接受福克斯新闻早间节目《福克斯和朋友》的电话采访时首次承认，他知道科恩处理与丹尼尔斯相关的事情。





特朗普的新私人律师鲁迪 · 朱利安尼于 5 月 2 日向纽约福克斯新闻评论员尚恩 · 汉尼提透露称，特朗普已报销了科恩支付的 13 万美元的款项，并称特朗普 “ 不知道其具体情况，但他确实知道总体安排，迈克尔 · 科恩会处理像这样的事情 ” 。而这与特朗普 4 月 5 日时空军一号上发表的声明的的说法相矛盾，那天，在乘坐空军一号前往西弗吉尼亚州途中，特朗普接受记者询问时坚称他对此事全不知情，也从未付出 13 万美元的封口费。





目前，关于封口费事件的新闻舆论仍在发酵，而事件的女主角 —— 色情片明星 “ 暴风女 · 丹尼尔斯 ” （ Stormy Daniels ）于 7 月 11 日晚上，在俄亥俄州哥伦布一家名为 “ 希瑞 ” （ Sirens ）的脱衣舞俱乐部因涉嫌非法性行为活动而被警方逮捕，但在第二天支付 6054 美元的保释金之后又获释。而对于丹尼尔斯的被捕，她的律师迈克尔 · 阿文纳蒂在推特上发文称，这次逮捕 “ 是出于政治动机，而且是绝望的祸害 ” 。

Twitter

sgnypost





