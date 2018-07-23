特朗普指责中国欧盟操纵汇率 称美竞争优势遭剥夺

外媒称，美国总统特朗普又开始了抱怨，这一次的抱怨对象不仅有中国，还指向了欧盟和美联储。





据西班牙《国家报》网站 7 月 20 日报道，特朗普宣称，中国 “ 操纵人民币汇率 ” 以缓解美中贸易战的影响。他还将这一指控范围延伸至欧盟。这位总统还批评美联储加息让美国的竞争对手获得了优势。

特朗普在接受美国消费者新闻与商业频道采访时说： “ 美元每天都在持续走强，这剥夺了我们的竞争优势。 ”

报道称，按照传统，美国总统总是会捍卫美元的强势。而特朗普对美元从 2018 年 3 月以来的升值提出了抱怨，并对美联储的政策表达了不满。

此外，在采访中以及之后的推文中，特朗普还指出，欧盟等经济体维持宽松货币政策，导致欧元等货币贬值而美元升值。

报道称，美联储 6 月宣布将联邦基金利率目标区间上调到 1.75% 至 2% ，这是 2018 年以来第二次加息。美联储官员预计 2018 年还将有两次加息。

特朗普遗憾地说： “ 这（加息）损害了我们所做的一切。 ” 特朗普认为，美国经济正在稳步前行，其劳动力市场处于充分就业的状态。这迫使美联储通过加息继续减小刺激力度，以避免经济过热并降低通胀风险。





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