特朗普称米勒涉及“利益冲突” 应禁止其调查“通俄门”

外媒称，美国总统特朗普 29 日指责特别检察官罗伯特 · 米勒涉及 “ 利益冲突 ” ，所以应禁止他开展有关俄罗斯干涉美国总统大选的调查。





据法新社 7 月 30 日报道，特朗普在一系列 “ 推文 ” 中攻击特别检察官的信誉。特朗普宣称，他多年来同米勒有着 “ 非常糟糕和带有冲突的业务关系 ” 。以往，特朗普也曾提及过米勒涉及的利益冲突，但现在是他首次详尽公开这种指责。





特朗普在 “ 推文 ” 中宣称： “ 米勒是否有一天会公开他和特朗普总统的利益冲突？事实上我们有着非常糟糕和带有冲突的业务关系，我曾拒绝其担任联邦调查局局长（就在他被任命为特别检察官的前一天），而科米是他的亲密朋友。 ” 时任联邦调查局局长詹姆斯 · 科米 2017 年 5 月被特朗普解职，此后他对特朗普多有批评。





报道注意到，《纽约时报》今年 1 月称，特朗普曾打算在 2017 年 6 月清洗掉米勒。在白宫法律顾问唐纳德 · 麦克加恩威胁会因此辞职后，特朗普才作出让步。《纽约时报》的文章指出，特朗普曾提及影响米勒的三个利益冲突。一是米勒同特朗普国家高尔夫球俱乐部之间的会费纠纷；二是米勒曾为代表总统女婿贾里德 · 库什纳的律师事务所工作；三是为考察米勒的任职资格，两人曾有过会晤。





报道称，特朗普经常指责米勒领导的调查是 “ 猎巫 ” ，强调调查团队主要由民主党人构成。在 29 日的 “ 推文 ” 中，特朗普再次抨击引发特别调查的是有争议的文件。他还质疑米勒为什么不同样对民主党人展开调查： “ 这场猎巫是非法的欺诈！ ”





另据美联社 7 月 29 日报道，特朗普的律师鲁迪 · 朱利安尼 29 日说，总统可能会接受特别检察官米勒的询问，即便这涉及妨碍司法的一些问题。





朱利安尼表示，特朗普的法律团队就接受询问的条件与米勒办公室的谈判仍在继续，该团队 7 月在一份提案中详细说明了这些条件。他表示，特朗普可能会在本周或下周就是否接受米勒的询问作出决定。





此外据美联社 7 月 29 日报道，对特朗普总统的前竞选经理保罗 · 马纳福特的审讯将于本周开始，传言他挥霍无度，持有秘密空壳公司，还有数千万美元的乌克兰资金通过离岸银行账户流入这位政治顾问的口袋。





报道称，审讯可能不会就特朗普团队在 2016 年大选期间是否与克里姆林宫勾结一事作出回答，也许根本就不会提到俄罗斯。





报道还称，对马纳福特的金融罪行的审讯是由特别检察官米勒的调查引发的第一起审讯。庭审定于

31

日举行。随着米勒团队强烈要求对特朗普进行询问，以及特朗普升级对其所谓的

“

政治迫害

”

的攻击，此次庭审举行的时间很微妙。

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