中国歼-20可全方位媲美F-22 跻身最先进隐形机

据香港《南华早报》网站7月28日发布题为《“威龙”对“猛禽”：中国歼-20与美国F-22比拼》的文章称，官方绰号“威龙”的中国空军歼-20隐形战斗机，是世界上最先进的一种喷气式战斗机，可与美国的F-22“猛禽”战斗机媲美。
文章称，7月中旬，解放军空军发布了一段歼-20夜间训练的视频，以展示其战备状态。
文章介绍称，这种战机由成都飞机工业集团研发。该公司于2011年开始对其进行测试。2018年2月，解放军空军披露该机列装空军作战部队。到目前为止，成飞已经为解放军生产了几十架歼-20，其生产仍在进行中。
F-22由洛克希德-马丁公司开发，仅供美国空军使用。为保护其隐形技术，该机甚至被禁止向美国最亲密的盟国出口。该机首飞于1997年9月，并于2005年12月列装。2011年，由于高成本和当时缺乏势均力敌的机型，其生产被叫停。
文章认为，“猛禽”和“威龙”一样，是目前世界上最先进的第5代战斗机之一。这两种单座战斗机都具有隐形能力。以下是两者的比较情况。
设计特点
文章称，歼-20和F-22的大小相似。歼-20机长20.3米，翼展12.9米，而F-22机长19米，翼展13.6米。
两种战机都由先进的合金材料制成，其空重均为19吨左右。
歼-20的正常起飞重量略大，约为32吨，而F-22的该指标为29吨。但F-22的最大起飞重量达38吨，比歼-20多出2吨。
性能
这两种飞机的升限均为20000米。最大速度超过2马赫（两倍音速）。F-22的航程相对较短——作战半径为800公里，而歼-20巨大的机内油箱可以使其作战半径达1100公里。
引擎
F-22由F119-PW-100涡轮风扇发动机提供动力，使其能够以1.82马赫的速度进行超音速巡航。这种发动机拥有矢量喷口，使F-22能在超音速条件下具备良好的机动性能。
文章认为，然而，发动机则是歼-20最薄弱的环节。中国自主开发先进涡扇发动机的进度落后。这意味着，歼-20不得不依赖性能较差的发动机——要么是中国的涡扇-10B，要么是俄制的AL-31FM2/3——从而严重影响其机动性能和超音速情况下的隐形能力。然而，新型的涡扇-15发动机以后将在很大程度上解决这一问题。
隐形
文章认为，歼-20被认为具备出色的正向和侧向隐形能力。但据认为与F-22相比，其后向隐形性能则较差，更容易被雷达侦测到。
武器
为了保持隐形，这两种战机都将武器挂载于机内弹舱中。歼-20的主弹舱最多可携带6枚空空导弹，少于F-22。但由于弹舱空间较大，歼-20可携带射程更远的导弹和“雷石”-6精确制导炸弹。
到目前为止，尚未证实歼-20上装有航炮。但一些分析人士认为，歼-20能够挂载航炮吊舱。
F-22可携带最多8枚短程或中程的空空/空地导弹。它还有一门M61“火神”机炮，以及4个翼下外挂点，因而能携带额外的燃料或导弹。
航电
文章评论称，这两种飞机都拥有高度集成的航空电子设备和传感器设备，包括具有低可探测度的有源电子扫描阵列雷达（AESA），可以在任何天气下跟踪多个目标。据报道，歼-20战机的AESA与F-22的AN/APG-77型AESA“非常类似”。
造价
文章称，F-22的生产因造价高而被砍掉——整个项目耗资620亿美元，相当于每架飞机3.39亿美元。
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