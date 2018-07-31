中国歼-20可全方位媲美F-22 跻身最先进隐形机

据香港《南华早报》网站 7 月 28 日发布题为《 “ 威龙 ” 对 “ 猛禽 ” ：中国歼 -20 与美国 F-22 比拼》的文章称，官方绰号 “ 威龙 ” 的中国空军歼 -20 隐形战斗机，是世界上最先进的一种喷气式战斗机，可与美国的 F-22“ 猛禽 ” 战斗机媲美。





文章称， 7 月中旬，解放军空军发布了一段歼 -20 夜间训练的视频，以展示其战备状态。





文章介绍称，这种战机由成都飞机工业集团研发。该公司于 2011 年开始对其进行测试。 2018 年 2 月，解放军空军披露该机列装空军作战部队。到目前为止，成飞已经为解放军生产了几十架歼 -20 ，其生产仍在进行中。





F-22 由洛克希德 - 马丁公司开发，仅供美国空军使用。为保护其隐形技术，该机甚至被禁止向美国最亲密的盟国出口。该机首飞于 1997 年 9 月，并于 2005 年 12 月列装。 2011 年，由于高成本和当时缺乏势均力敌的机型，其生产被叫停。





文章认为， “ 猛禽 ” 和 “ 威龙 ” 一样，是目前世界上最先进的第 5 代战斗机之一。这两种单座战斗机都具有隐形能力。以下是两者的比较情况。





设计特点





文章称，歼 -20 和 F-22 的大小相似。歼 -20 机长 20.3 米，翼展 12.9 米，而 F-22 机长 19 米，翼展 13.6 米。





两种战机都由先进的合金材料制成，其空重均为 19 吨左右。





歼 -20 的正常起飞重量略大，约为 32 吨，而 F-22 的该指标为 29 吨。但 F-22 的最大起飞重量达 38 吨，比歼 -20 多出 2 吨。





性能





这两种飞机的升限均为 20000 米。最大速度超过 2 马赫（两倍音速）。 F-22 的航程相对较短 —— 作战半径为 800 公里，而歼 -20 巨大的机内油箱可以使其作战半径达 1100 公里。

引擎





F-22 由 F119-PW-100 涡轮风扇发动机提供动力，使其能够以 1.82 马赫的速度进行超音速巡航。这种发动机拥有矢量喷口，使 F-22 能在超音速条件下具备良好的机动性能。

文章认为，然而，发动机则是歼 -20 最薄弱的环节。中国自主开发先进涡扇发动机的进度落后。这意味着，歼 -20 不得不依赖性能较差的发动机 —— 要么是中国的涡扇 -10B ，要么是俄制的 AL-31FM2/3—— 从而严重影响其机动性能和超音速情况下的隐形能力。然而，新型的涡扇 -15 发动机以后将在很大程度上解决这一问题。





隐形

文章认为，歼 -20 被认为具备出色的正向和侧向隐形能力。但据认为与 F-22 相比，其后向隐形性能则较差，更容易被雷达侦测到。





武器





为了保持隐形，这两种战机都将武器挂载于机内弹舱中。歼 -20 的主弹舱最多可携带 6 枚空空导弹，少于 F-22 。但由于弹舱空间较大，歼 -20 可携带射程更远的导弹和 “ 雷石 ”-6 精确制导炸弹。





到目前为止，尚未证实歼 -20 上装有航炮。但一些分析人士认为，歼 -20 能够挂载航炮吊舱。

F-22 可携带最多 8 枚短程或中程的空空 / 空地导弹。它还有一门 M61“ 火神 ” 机炮，以及 4 个翼下外挂点，因而能携带额外的燃料或导弹。





航电





文章评论称，这两种飞机都拥有高度集成的航空电子设备和传感器设备，包括具有低可探测度的有源电子扫描阵列雷达（ AESA ），可以在任何天气下跟踪多个目标。据报道，歼 -20 战机的 AESA 与 F-22 的 AN/APG-77 型 AESA“ 非常类似 ” 。





造价





文章称， F-22 的生产因造价高而被砍掉 —— 整个项目耗资 620 亿美元，相当于每架飞机 3.39 亿美元。





歼

-20

的研发成本估计超过

300

亿元人民币（

44

亿美元），每架飞机的造价为

1

亿至

1.1

亿美元。

Twitter

sgnypost





