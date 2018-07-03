    • 2018年7月31日

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    3D打印枪支在美合法化前夕 8州联手诉特朗普政府

    星期二, 七月 31, 2018 ,

    中央社报道，81日起，3D打印枪支将在美国合法化。此间，包括华盛顿州、俄勒冈州、纽约州等8州检察长联手向联邦法院提起诉讼，要求法院禁止特朗普政府开放3D打印枪支。
    　　
    报道称，当地时间30日，来自华盛顿州、俄勒冈州、纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、康涅狄格州、宾夕法尼亚州、马里兰州，以及华盛顿特区的民主党籍检察长，向位于西雅图的华盛顿州西区美国联邦地区法院提起诉讼，要求法院对特朗普政府及在网络提供3D打印蓝图的拥枪组织防卫分布Defense Distributed）发布禁令。
    　　
    华盛顿州检察长鲍勃 弗格森当天发表声明指出：我想请教特朗普政府一个问题，为什么要让危险的犯罪分子可以轻易取得武器？
    　　
    弗格森指出，这些可以下载打印的枪支不必登记，就连金属侦测器都不容易查出，却可以让任何人都可以取得，不分年龄，不管是否有精神疾病，也不问是否有犯罪前科。

    2013年，得克萨斯州制枪发明家威尔森推出全世界第一把3D打印手枪，使用材质为丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物塑料，只有撞针使用金属材质，还有一片小型金属板，以符合美国1988年出台的不可探测枪支法案规定。
    　　
    威尔森将这把单发塑料手枪蓝图上传至网络，开放公众下载。这款手枪亮相之后很快获得鬼影手枪的绰号，因为它与一般枪支不同，没有序列号，无法追查。
    　　
    3D手枪打印蓝图在网络公布一周后，威尔森就收到美国国务院警告，要求他立即撤销蓝图，否则将因触犯武器出口的联邦管控而面临起诉。
    　　
    根据统计，在威尔森从网站撤销蓝图之前，蓝图已被下载超过10万次。
    　　
    威尔森2015年起诉美国政府，指控政府禁止他在网络公布3D手枪打印蓝图，严重违反美国宪法第一修正案，也违背民众拥枪的权利。
    　　
    威尔森与他所成立的非营利组织防卫分布与美国司法部打了几年官司后，双方在今年6月底达成和解，也让3D打印枪支从81日起在美国合法化。

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