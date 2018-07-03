3D打印枪支在美合法化前夕 8州联手诉特朗普政府

据 “ 中央社 ” 报道， 8 月 1 日起， 3D 打印枪支将在美国合法化。此间，包括华盛顿州、俄勒冈州、纽约州等 8 州检察长联手向联邦法院提起诉讼，要求法院禁止特朗普政府开放 3D 打印枪支。

报道称，当地时间 30 日，来自华盛顿州、俄勒冈州、纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、康涅狄格州、宾夕法尼亚州、马里兰州，以及华盛顿特区的民主党籍检察长，向位于西雅图的华盛顿州西区美国联邦地区法院提起诉讼，要求法院对特朗普政府及在网络提供 3D 打印蓝图的拥枪组织 “ 防卫分布 ” （ Defense Distributed ）发布禁令。

华盛顿州检察长鲍勃 弗格森当天发表声明指出： “ 我想请教特朗普政府一个问题，为什么要让危险的犯罪分子可以轻易取得武器？ ”

弗格森指出，这些可以下载打印的枪支不必登记，就连金属侦测器都不容易查出，却可以让任何人都可以取得，不分年龄，不管是否有精神疾病，也不问是否有犯罪前科。





2013 年，得克萨斯州制枪发明家威尔森推出全世界第一把 3D 打印手枪，使用材质为丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物塑料，只有撞针使用金属材质，还有一片小型金属板，以符合美国 1988 年出台的 “ 不可探测枪支法案 ” 规定。

威尔森将这把单发塑料手枪蓝图上传至网络，开放公众下载。这款手枪亮相之后很快获得 “ 鬼影手枪 ” 的绰号，因为它与一般枪支不同，没有序列号，无法追查。

但 3D 手枪打印蓝图在网络公布一周后，威尔森就收到美国国务院警告，要求他立即撤销蓝图，否则将因触犯武器出口的联邦管控而面临起诉。

根据统计，在威尔森从网站撤销蓝图之前，蓝图已被下载超过 10 万次。

威尔森 2015 年起诉美国政府，指控政府禁止他在网络公布 3D 手枪打印蓝图，严重违反美国宪法第一修正案，也违背民众拥枪的权利。

威尔森与他所成立的非营利组织

“

防卫分布

”

与美国司法部打了几年官司后，双方在今年

6

月底达成和解，也让

3D

打印枪支从

8

月

1

日起在美国合法化。

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