泰国孩子获救特朗普发推邀功 美国网友却炸了

众所周知，美国总统特朗普一向喜欢利用推特这种高效低成本的自媒体工具进行自我宣传，他曾说 “ 我爱推特，推特就像拥有自己的报纸，而且不会亏钱 ” 。他在推特上不厌其烦地宣传自己，有媒体统计过，他平均每天发布 7 条推文。

周日，勤于 “ 推特治国 ” 的特朗普又在推特上为自己打 CALL 了，也毫无意外地又遭到了很多人的犀利吐槽和强烈反对。这次，他发布的是一条有关泰国溶洞救援的推文。

周日早上，在泰国溶洞救援正如火如荼地展开之际，之前一直没有对此事表现过太多关注的特朗普突然在推特上发布一条消息称： “ 美国正与泰国政府密切合作，帮助所有的孩子从洞穴中安全获救。人们非常勇敢，才能卓越！ ”





尽管特朗普没有具体说明美国是如何参与救援的，但据《空军时报》日前报道称，在泰国政府请求援助后，驻扎在日本的 36 名美国军人 —— 包括一支搜救队 —— 已被派往泰国协助完成救援任务。

然而，社交媒体上的批评人士随后对特朗普展开抨击，有些人将这一情况与特朗普备受争议的 “ 骨肉分离 ” 移民政策进行了比较。

有人在推特上写道： “ 此刻，总统更关心的是一群泰国孩子，而不是自己国土上的孩子 ……”









还有人说： “ 既然你都做了这件事，那就把那些孩子也从得克萨斯州的笼子里放出来吧！ ”

与此同时，有人质疑并指责特朗普发这条推文是想让人们为 4 个孩子获救而对他歌功颂德。

“ 你真的想邀功吗？派别人而非派你去救援，真是领导和管理的彻底失败。 ” 一名推特用户这样讽刺特朗普。

据媒体报道，截至目前，已有

6

名小球员从溶洞内成功获救，救援人员来自多个国家。目前的救援行动预计将持续加速，因为

“

洞穴里的水位是救援行动至今为止最低的

”

，这个绝佳时机一旦错过，后果将不堪设想。

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