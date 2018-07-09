艾滋病疫苗通过早期人体试验 专家：保持谨慎乐观

英媒称，一种艾滋病疫苗在早期人体试验中显示出令人满意的效果，这令科学家们保持谨慎乐观。
据英国《独立报》网站7月7日报道，英国《柳叶刀》周刊发表的一项研究检验了这种疫苗在试验对象身上的效果。试验对象选自东非、南非、泰国和美国的12个艾滋病诊所。
在这项覆盖393人的试验中，疫苗推动产生了一种抗艾滋病病毒（HIV）免疫系统反应。
其中七组受试者接种了不同的疫苗组合，另有一组受试者接受安慰剂。所有接种疫苗的受试者都在试验过程中对HIV产生了某种形式的免疫反应。
研究人员还开展了一项次要研究，他们在数十只猕猴身上检测了疫苗对人猴嵌合免疫缺陷病毒——一种类似于HIV、感染猴子的病毒——的抗性。
研究人员发现，最有效的疫苗组合保护了这项试验中67%的猴子。
报道称，由于这些试验被认为是成功的，研究人员目前正在撒哈拉以南非洲的2600名女性身上进行第二轮临床有效性试验。
这项研究的首席研究员、哈佛大学医学院教授丹·H·巴鲁什博士说，他对研究结果感到“满意”，但他敦促各方要谨慎看待这一研究结果。
他对美国有线电视新闻网（CNN）说：“我要说的是，迄今为止我们对这些数据感到满意，但我们必须谨慎解读数据。”
他表示，不得不承认，研发一种HIV疫苗是前所未有的挑战，尽管该疫苗成功诱发人体免疫反应，但不确定这种疫苗是否对人类有保护作用。
据认为，全世界有近3700万人感染了HIV或罹患艾滋病，其中200多万人是儿童。
联合国艾滋病防治联合机构——艾滋病规划署说，估计全世界每年新增180万例HIV感染病例，即每天大约新增5000例。
报道称，虽然自上世纪80年代初人类正式识别出该病以来，HIV疗法已经得到极大地改进，但事实证明，研发艾滋病疫苗并不容易。
艾滋病“暴露前预防”（PrEP）用药可以防止HIV在性伴侣之间传播，专家表示防范率可达25%。
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