英国脱欧大臣辞职 因不同意首相“脱欧”方案

境外媒体称，英国 “ 脱欧 ” 事务大臣戴维斯 9 日表示他已辞职，因他认为首相特雷莎 · 梅的政策在妨碍与欧盟的 “ 脱欧 ” 谈判，且议会无法真正获得掌控 “ 脱欧 ” 进程的权力。





据路透社 7 月 9 日报道，英国首相办公室公布了戴维斯的辞职信，信中称， “ 整体政策方向将削弱我们的谈判地位，这是不可避免的 …… 我认为，拟议中的政策让议会掌控 ‘ 脱欧 ’ 进程变为泡影。 ”





英国首相特雷莎 · 梅称，对戴维斯的辞职感到遗憾。





另据台湾 “ 中央社 ”7 月 8 日报道，特雷莎 · 梅的 “ 脱欧 ” 计划数天前才刚获得内阁支持，然而支持 “ 脱欧 ” 人士认为这项计划不够强硬，戴维斯随后于 8 日深夜宣布辞职。





支持 “ 脱欧 ” 的人士认为，戴维斯的辞职决定 “ 非常有原则、且勇敢 ” ，保守党议员鲍恩表示，戴维斯 “ 做了正确的事 ” 。





英国工党党魁柯宾表示： “ 戴维斯在这个关键时刻辞职，显示特雷莎 · 梅一点权威也没有，也无力率领 ‘ 脱欧 ’ 。她的政府一片混乱，如果她恋栈位置，显然是为了自身利益，而不是为了替国家人民服务。 ”





英国广播公司网站指出，关于戴维斯可能辞职的传言已经传了数个月，现在谣言终于成真。戴维斯对于英国政府的不满并不是秘密，然而在特雷莎 · 梅和内阁达成了较宽松的 “ 脱欧 ” 计划后，他终于忍无可忍。





戴维斯到首相官邸会谈后表示，他毫无选择只得辞职，预料至少会有另一名阁员将和他从 “ 脱欧 ” 部门一同进退。





报道称，尽管戴维斯的辞职并不令人意外，但令人质疑特雷莎 · 梅政府的 “ 脱欧 ” 策略。特雷莎 · 梅预计明天和下议院以及工党议员商讨她的 “ 脱欧 ” 计划。





虽然戴维斯本人尚未针对他的辞职发表评论，但是戴维斯幕僚杰克森的妻子、每日快报记者欧葛雷迪在推特上表示： “DD （戴维斯）认为他不能出卖自己的国家。 ”





BBC 政治记者昆斯伯格表示，据她了解，戴维斯 8 日稍早在唐宁街 10 号会谈后很 “ 愤怒 ” ，无法继续担任职务。她也推测，环境大臣戈夫最有可能继任 “ 脱欧 ” 大臣。





部分支持留欧的人则趁机表示，戴维斯的辞职显示英国需要第二次公投。亲欧的自由民主党呼吁民众连署请愿，他们表示： “ 戴维斯的辞职，更显示保守党的 “ 脱欧 ” 是一团混乱。我们应有最后选择权来对这场混乱发声，选择留在欧盟。





此外据新加坡《联合早报》网站 7 月 9 日报道，英国 “ 脱欧 ” 事务大臣戴维斯已辞职，即日起生效。





报道称，戴维斯辞职后，其下属贝克也宣布辞职，预计两人的辞职将对特雷莎

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梅造成严重打击。

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