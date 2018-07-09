英国脱欧大臣辞职 因不同意首相“脱欧”方案

境外媒体称，英国“脱欧”事务大臣戴维斯9日表示他已辞职，因他认为首相特雷莎·梅的政策在妨碍与欧盟的“脱欧”谈判，且议会无法真正获得掌控“脱欧”进程的权力。
据路透社7月9日报道，英国首相办公室公布了戴维斯的辞职信，信中称，“整体政策方向将削弱我们的谈判地位，这是不可避免的……我认为，拟议中的政策让议会掌控‘脱欧’进程变为泡影。”
英国首相特雷莎·梅称，对戴维斯的辞职感到遗憾。
另据台湾“中央社”7月8日报道，特雷莎·梅的“脱欧”计划数天前才刚获得内阁支持，然而支持“脱欧”人士认为这项计划不够强硬，戴维斯随后于8日深夜宣布辞职。
支持“脱欧”的人士认为，戴维斯的辞职决定“非常有原则、且勇敢”，保守党议员鲍恩表示，戴维斯“做了正确的事”。
英国工党党魁柯宾表示：“戴维斯在这个关键时刻辞职，显示特雷莎·梅一点权威也没有，也无力率领‘脱欧’。她的政府一片混乱，如果她恋栈位置，显然是为了自身利益，而不是为了替国家人民服务。”
英国广播公司网站指出，关于戴维斯可能辞职的传言已经传了数个月，现在谣言终于成真。戴维斯对于英国政府的不满并不是秘密，然而在特雷莎·梅和内阁达成了较宽松的“脱欧”计划后，他终于忍无可忍。
戴维斯到首相官邸会谈后表示，他毫无选择只得辞职，预料至少会有另一名阁员将和他从“脱欧”部门一同进退。
报道称，尽管戴维斯的辞职并不令人意外，但令人质疑特雷莎·梅政府的“脱欧”策略。特雷莎·梅预计明天和下议院以及工党议员商讨她的“脱欧”计划。
虽然戴维斯本人尚未针对他的辞职发表评论，但是戴维斯幕僚杰克森的妻子、每日快报记者欧葛雷迪在推特上表示：“DD（戴维斯）认为他不能出卖自己的国家。”
BBC政治记者昆斯伯格表示，据她了解，戴维斯8日稍早在唐宁街10号会谈后很“愤怒”，无法继续担任职务。她也推测，环境大臣戈夫最有可能继任“脱欧”大臣。
部分支持留欧的人则趁机表示，戴维斯的辞职显示英国需要第二次公投。亲欧的自由民主党呼吁民众连署请愿，他们表示：“戴维斯的辞职，更显示保守党的“脱欧”是一团混乱。我们应有最后选择权来对这场混乱发声，选择留在欧盟。
此外据新加坡《联合早报》网站7月9日报道，英国“脱欧”事务大臣戴维斯已辞职，即日起生效。
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