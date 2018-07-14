全球贫困人口最多国家已不是印度 而是这个国家

美媒称，新估计结果显示，尼日利亚超过印度成为全球贫困人口最多的国家。





据美国《华盛顿邮报》网站 7 月 10 日报道，这是任何国家都不想要的名声：生活在极端贫困中的人数最多的地方。





报道称，几十年来，印度一直顽固地保持着第一的位置，这反映了印度人口众多和长期与贫穷作斗争的现实。





现在，新估计结果显示，尼日利亚已经把印度赶下了这个位置。这是世界最贫穷人口所处地理位置发生巨大变迁的一部分。





报道称，根据美国布鲁金斯学会最近的一份报告，尼日利亚 5 月份超过印度成为世界上生活极端贫困的人数最多的国家，极端贫困的定义是每天的生活费不足 1.90 美元（ 1 美元约合人民币 6.7 元 —— 本网注）。这一门槛囊括了那些连获取食物、住所和衣物等基本必需品都不容易的人，并考虑到各国购买力的差异。





报道指出，布鲁金斯学会的报告基于世界贫困时钟的估计，这是一个实时跟踪减贫进展的模型。截至 7 月 9 日，世界贫困时钟的数字显示，印度有 7060 万人生活在极度贫困之中，而尼日利亚有 8700 万人。





此外，差距正在扩大：印度生活在极度贫困之中的人数正在减少，而尼日利亚的情况正好相反，那里的人口增长速度快于经济增长。根据世界贫困时钟的估算，尼日利亚极度贫困人数每分钟增加 6 人。与此同时，印度极度贫困人数每分钟减少 44 人。





布鲁金斯学会全球经济与发展项目主任霍米 · 哈拉斯说： “ 这对印度来说是个好消息，外加一些警告，这对非洲大陆来说是一个实实在在的警钟。 ”





布鲁金斯学会的报告指出，极端贫困日益成为非洲的一个现象。非洲人在全世界极端贫困人口中的占比大约为 2/3 。如果当前的趋势继续下去，到 2030 年这个比例可能升至 9/10 。





报道称，在全世界取得巨大进展之际，非洲成为与贫穷作斗争的中心。据世界银行说，自 1990 年以来，生活极端贫困的人数下降了 60% 以上。大部分脱贫发生在亚洲，首先是在中国、印度尼西亚和越南等国家，最近在印度，该国近几年看起来取得了引人注目的成就。





在 9 日的一篇帖子中，世界贫困时钟的研究人员提出一个诱人的前景，即到 2021 年，印度生活在极端贫困之中的人口将不到 3% ，一些发展经济学家把这一指标视作 “ 一个分水岭 ” 。





报道称，对许多印度人来说，这样的说法肯定会引发激烈的争论。数千万人依然贫困，每年有几千名农民自杀。近 40 ％的 5 岁以下印度儿童身高不达标，这是长期营养不良的迹象。





印度财经类报纸《明特报》近日在一篇社论中说： “ 印度即将赢得与极端贫困之战的说法与当前创造就业或农村困境的问题格格不入。 ”





报道称，这一出入在一定程度上可能是由如何定义贫困造成的。极端贫困门槛是用于国际比较的绝对衡量标准。但世界银行在 2017 年又增加了一个标准，目的是获得相对贫穷感。对于像印度这样的 “ 中低收入 ” 国家来说，它设定的分界线是每天生活费为 3.20 美元。经济学家苏尔吉特 · 巴拉最近在一篇文章中估计，以这个标准衡量，印度有三分之一的人是穷人。





报道还称，几个月后情况就会更清晰。今年

6

月，印度政府完成了每五年一次的全国调查，提供有关贫困的现有最佳数据。过去，调查结果在完成调查后的几个月到一年内公布。同时担任印度政府兼职顾问的经济学家巴拉认为，印度自己的数据可能显示，它在减贫上的进步比布鲁金斯学会和世界贫困时钟所得出的估计更大。

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