新干线砍人事件后续:日本将规定刀不包装不让上车

据日本时事通信社 7 月 20 日报道，有关日本东海道新干线发生的乘客持刀砍人致死案件，日本政府 20 日发布紧急措施称，将修改日本国土交通省令，明文规定禁止携带未妥善包装的刀具。

据日本国交省透露，如发现乘客不按照省令规定携带刀具上车，铁路工作人员有权责令该乘客在停车站下车。此项规定不光适用于新干线，其他线路的乘客也必须遵守。





另一方面，从便利性等方面考虑，检查乘客行李一事存在困难。虽然日本政府与铁路方面进行协商探讨，但在获取乘客理解、确保安检场地等方面仍在存在许多问题，因此暂且无法推行安检。

此外，日本 5 家运营新干线的 JR 铁路公司将在列车内配备透明盾牌和催泪喷雾器等的防范、护身用具，并进行用具使用方法训练。各家铁路公司也共享技术与经验。同时，除增加车内警卫人员数量、扩大警备人员乘客区间外，铁路公司还加强工作人员的巡逻，并且会通过车内广播和滚动字幕告知乘客报警器的位置等。

警方也加强与铁路方面的合作，在反恐对策和护身用具使用方法等方面进行指导，并实施联合训练。

东海道新干线

2018

年

6

月发生一起乘客持刀伤人案件。新干线

“

希望

265

号

”

在神奈川县新横滨

-

小田原行驶时，

1

名男子持刀刺杀

3

名乘客，造成

1

名男性死亡，

2

名女性受伤。

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