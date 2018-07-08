朴槿惠再被判8年 韩国网友吵翻：魔咒又来了

朴槿惠获刑24年后又吃了新官司。20日，朴槿惠涉嫌收受国家情报院贿赂及违反选举法两案一审宣判，她被判处8年有期徒刑。消息一出，韩国网友炸了锅：朴槿惠一直跟数字“18”有着不解之缘的魔咒，这次又应验了！
据韩国《每日新闻》20日报道，当天判决结束后，有韩国网友一本正经地列出大串事例，来证明朴槿惠的与“18”的魔咒：
父亲朴正熙担任总统时，朴槿惠在青瓦台度过18年时间；
朴正熙遇刺后，朴槿惠隐居18年；
朴槿惠当选第18任韩国总统；
韩国国会在第18次会议上，对朴槿惠发起弹劾；
从被弹劾到入狱，朴槿惠在家里逗留18天；
“亲信干政门”案，朴槿惠遭受18项罪名指控；
如果不被弹劾，朴槿惠将于2018年卸任；
“亲信干政门”案一审判决，朴槿惠被处以180亿韩元罚款；
20日上午，“干政门”案二审终审，检方建议对朴槿惠处以1185亿韩元罚款。
……
也有韩国网友质疑，上面这些事例中，的确都能看到数字18的影子。但是刚刚这起案子的一审宣判，朴槿惠获刑8年，哪里跟18有关系？对此，其他网友说，“‘一审’里的‘1’，加上‘8年’里的‘8’，不就是18吗？”
不过，这种说法就连韩媒也看不下去了，称其为“牵强附会”“就是故意搞笑的”。
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