朴槿惠再被判8年 韩国网友吵翻：魔咒又来了

朴槿惠获刑 24 年后又吃了新官司。 20 日，朴槿惠涉嫌收受国家情报院贿赂及违反选举法两案一审宣判，她被判处 8 年有期徒刑。消息一出，韩国网友炸了锅：朴槿惠一直跟数字 “18” 有着不解之缘的魔咒，这次又应验了！

据韩国《每日新闻》 20 日报道，当天判决结束后，有韩国网友一本正经地列出大串事例，来证明朴槿惠的与 “18” 的魔咒：





父亲朴正熙担任总统时，朴槿惠在青瓦台度过 18 年时间；

朴正熙遇刺后，朴槿惠隐居 18 年；





朴槿惠当选第 18 任韩国总统；

韩国国会在第 18 次会议上，对朴槿惠发起弹劾；

从被弹劾到入狱，朴槿惠在家里逗留 18 天；





“ 亲信干政门 ” 案，朴槿惠遭受 18 项罪名指控；

如果不被弹劾，朴槿惠将于 2018 年卸任；

“ 亲信干政门 ” 案一审判决，朴槿惠被处以 180 亿韩元罚款；

20 日上午， “ 干政门 ” 案二审终审，检方建议对朴槿惠处以 1185 亿韩元罚款。

……

也有韩国网友质疑，上面这些事例中，的确都能看到数字 18 的影子。但是刚刚这起案子的一审宣判，朴槿惠获刑 8 年，哪里跟 18 有关系？对此，其他网友说， “‘ 一审 ’ 里的 ‘1’ ，加上 ‘8 年 ’ 里的 ‘8’ ，不就是 18 吗？ ”

不过，这种说法就连韩媒也看不下去了，称其为

“

牵强附会

”“

就是故意搞笑的

”

。





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