印度恐怖女童福利院 1名女童遭打死29名被强奸

据港媒 7 月 24 日报道，印度东部比哈尔邦一所公营女童福利院被揭有 1 名女童被打死，逾 40 名女童遭性侵，其中至少 29 人已确认曾遭强奸。当地警方周一（ 23 日）正在挖掘该女童院附近地区，寻找死者的遗骸。女童院相关人士中已有 10 人被捕。

该儿童福利院位于穆扎夫法尔普尔，专责收容贫困女童。社福机构今年 5 月调查该儿童院的虐待情况，加上有女童供称目睹有院友遭职员打死，事件方被揭发。包括女性职员、地区儿童福利官员等多人被捕，警方仍在挖掘寻找死者的遗骸。医疗报告显示，超过 40 名被性骚扰的女童中，至少有 29 人曾遭强奸，当中包括仅 7 岁的女童，最年长者亦仅得 17 岁。有女童供称，她们被迫赤身裸体与女院长同睡，多月来持续被虐待。

事件引发众怒，社会民众强烈要度当局改善设施及安全问题。然而，公营福利机构的虐待及性侵犯事件在印度屡见不鲜，其中哈里亚纳邦在

2012

年，一年内已有超过

100

名女性被政府护理人员虐待。去年印度警方亦曾揭发，有儿童院官员向超过

10

名女童注射荷尔蒙并猥亵她们。

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