中国药监高官穿昂贵名牌谈假疫苗被众轰

在中国假疫苗事件引发举国愤怒，而当局严控舆论，疯狂删除网上评论并禁止独立调查报道之际，中国药监局高官身穿昂贵名牌T恤衫接受央视采访谈论假疫苗问题，犹如火上浇油，引发国家药监局的公关灾难。
上任刚几个月的国家药监局副局长徐景和7月22日就假疫苗接受接受央视访问，被网民发现穿着价值3200元人民币的英国名牌博柏利（Burberry）蓝色T恤，引发网民反弹。
有人斥责，高级官员出席公开场合穿着不带有任何商标的白恤衫，算是官场惯例，但徐景和“敢穿带着大logo(商标)奢侈品衣服上《新闻联播》，而且还是在公众如此聚焦的事件，堪称部级领导第一人”。
近年转做海外代购生意、曾自称“民主小贩”的时政评论家杨恒均在推特上发文说，“局长大人，我代购这么久都不敢代购你身上穿的这件Burberry ，因为在美国都要千元人民币，在国内更是两千多一件……由于价格贵，知道的人不多，所以国内市场上连假货都没，不知道药品监督管理局徐局长这衣服哪买的，谁送的，有点贵吧……”
此外，重庆民主人士启靖因星期天在推特上发文，希望成立重庆地区假疫苗受害群众维权组织，遭到警方警告和断网，星期一警方还上门将他带到派出所。他受到警告必须采取合法手法，不能把矛头对准党和政府，只能把炮火对准假疫苗的生产厂家企业。
有网友评论说，“印度人把假药做成真药了，中国人把真药做成假药了，卖印度真药的被抓了，卖中国假药的发财了”。
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