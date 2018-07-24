中国药监高官穿昂贵名牌谈假疫苗被众轰

在中国假疫苗事件引发举国愤怒，而当局严控舆论，疯狂删除网上评论并禁止独立调查报道之际，中国药监局高官身穿昂贵名牌 T 恤衫接受央视采访谈论假疫苗问题，犹如火上浇油，引发国家药监局的公关灾难。





上任刚几个月的国家药监局副局长徐景和 7 月 22 日就假疫苗接受接受央视访问，被网民发现穿着价值 3200 元人民币的英国名牌博柏利（ Burberry ）蓝色 T 恤，引发网民反弹。





有人斥责，高级官员出席公开场合穿着不带有任何商标的白恤衫，算是官场惯例，但徐景和 “ 敢穿带着大 logo( 商标 ) 奢侈品衣服上《新闻联播》，而且还是在公众如此聚焦的事件，堪称部级领导第一人 ” 。





近年转做海外代购生意、曾自称 “ 民主小贩 ” 的时政评论家杨恒均在推特上发文说， “ 局长大人，我代购这么久都不敢代购你身上穿的这件 Burberry ，因为在美国都要千元人民币，在国内更是两千多一件……由于价格贵，知道的人不多，所以国内市场上连假货都没，不知道药品监督管理局徐局长这衣服哪买的，谁送的，有点贵吧 ……”





此外，重庆民主人士启靖因星期天在推特上发文，希望成立重庆地区假疫苗受害群众维权组织，遭到警方警告和断网，星期一警方还上门将他带到派出所。他受到警告必须采取合法手法，不能把矛头对准党和政府，只能把炮火对准假疫苗的生产厂家企业。





有网友评论说， “ 印度人把假药做成真药了，中国人把真药做成假药了，卖印度真药的被抓了，卖中国假药的发财了 ” 。





还有网友发文说，

“

针对假疫苗事件，人民日报说要

‘

一查到底

’

，李中堂（李克强）说

‘

给个明明白白的交代

’

。若真想解决问题，就来个

‘

一查到顶

’

！

结果你们还是会给言者一

‘

胶带

’”

。





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