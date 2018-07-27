调查显示日本过半父母宁玩手机 也不跟孩子交流

日媒称，日前日本国立青少年教育振兴机构的调查显示，大约六成的中小学生回答说， “ 虽然和家人在一起，但却各自在玩手机 ” 。而在针对日本、美国、中国、韩国中小学生的这项比较调查中，日本所占比例最高。





据日本《读卖新闻》 7 月 26 日报道，这项调查在去年 9 月至 11 月得到了大约 1 万名来自上述四国中小学生的回答。





报道称，对于父母 “ 虽然和家人在一起，但却各自在玩手机 ” 这一现象，回答 “ 经常出现 ” 和 “ 偶尔出现 ” 的比例，在日本小学生中占 58% ，在日本中学生中占 65% ，这一比例在四国中小学生中最高。特别是回答 “ 经常出现 ” 的比例，在日本小学生中占 24% ，在中学生中占 26% ，比居第二位的美国多出一倍。





此外，在日本小学生的回答中，想与父母（监护人）说话时，他们 “ 经常会说 ” 或 “ 偶尔会说 ”“ 现在很忙 ”“ 没有时间 ” 的比例为 44% ，在日本中学生的回答中，这一比例为 37% ，也在四国中占比最高。





该机构青少年教育研究中心主任村上彻也指出， “ 日本人喜欢相互不介入过深的交流方式。即使与家人在一起时，也容易表现为不时摆弄手机的关系。 ”





调查显示，回答

“

虽然和家人在一起，但都各自在玩手机

”

的中小学生，以及想与父母说话时却被告知

“

现在很忙

”

的中小学生，更多地表现出

“

不喜欢与父母在一起

”

的倾向。村上指出，

“

日本的父母应该更用心地与孩子相处。

”

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