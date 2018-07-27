    • 2018年7月27日

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    调查显示日本过半父母宁玩手机 也不跟孩子交流

    星期五, 七月 27, 2018

    日媒称，日前日本国立青少年教育振兴机构的调查显示，大约六成的中小学生回答说，虽然和家人在一起，但却各自在玩手机。而在针对日本、美国、中国、韩国中小学生的这项比较调查中，日本所占比例最高。

    据日本《读卖新闻》726日报道，这项调查在去年9月至11月得到了大约1万名来自上述四国中小学生的回答。

    报道称，对于父母虽然和家人在一起，但却各自在玩手机这一现象，回答经常出现偶尔出现的比例，在日本小学生中占58%，在日本中学生中占65%，这一比例在四国中小学生中最高。特别是回答经常出现的比例，在日本小学生中占24%，在中学生中占26%，比居第二位的美国多出一倍。

    此外，在日本小学生的回答中，想与父母（监护人）说话时，他们经常会说偶尔会说”“现在很忙”“没有时间的比例为44%，在日本中学生的回答中，这一比例为37%，也在四国中占比最高。

    该机构青少年教育研究中心主任村上彻也指出，日本人喜欢相互不介入过深的交流方式。即使与家人在一起时，也容易表现为不时摆弄手机的关系。

    调查显示，回答虽然和家人在一起，但都各自在玩手机的中小学生，以及想与父母说话时却被告知现在很忙的中小学生，更多地表现出不喜欢与父母在一起的倾向。村上指出，日本的父母应该更用心地与孩子相处。

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