调查显示日本过半父母宁玩手机 也不跟孩子交流

日媒称，日前日本国立青少年教育振兴机构的调查显示，大约六成的中小学生回答说，“虽然和家人在一起，但却各自在玩手机”。而在针对日本、美国、中国、韩国中小学生的这项比较调查中，日本所占比例最高。
据日本《读卖新闻》7月26日报道，这项调查在去年9月至11月得到了大约1万名来自上述四国中小学生的回答。
报道称，对于父母“虽然和家人在一起，但却各自在玩手机”这一现象，回答“经常出现”和“偶尔出现”的比例，在日本小学生中占58%，在日本中学生中占65%，这一比例在四国中小学生中最高。特别是回答“经常出现”的比例，在日本小学生中占24%，在中学生中占26%，比居第二位的美国多出一倍。
此外，在日本小学生的回答中，想与父母（监护人）说话时，他们“经常会说”或“偶尔会说”“现在很忙”“没有时间”的比例为44%，在日本中学生的回答中，这一比例为37%，也在四国中占比最高。
该机构青少年教育研究中心主任村上彻也指出，“日本人喜欢相互不介入过深的交流方式。即使与家人在一起时，也容易表现为不时摆弄手机的关系。”
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