法国男童玩火酿灾致4尸5命 恐被判处终身监禁

法国巴黎北郊的一幢大楼发生火灾，一名孕妇和她的三个孩子在火灾中丧生。事故原因是大楼内一名10岁的男童在家用打火机引燃抹布并未能扑灭火苗。事发当时，这名肇事男童被楼下的邻居救出，并于本周一（30日）被当地法院以纵火罪起诉。一位邻居在采访中表示男孩尚小，“不能理解”法院的起诉。
据法国《费加罗报》报道，上周四（26日）17点左右，法国巴黎北郊欧拜赫维利埃市（Aubervilliers）的一幢18层大楼发生火灾，火势迅速覆盖了这座塔楼的顶端五层，一名孕妇和她的三个孩子在火场中丧生。这名孕妇今年33岁，她的三个孩子分别为6岁、4岁和18个月。另有6名居民和3名消防员因轻伤被送往医院。
附近居民透露，这名在火灾中丧生的母亲生前曾是超市的收银员，“她在大女儿出生之后把工作辞了，在家照顾孩子。”一位住在大楼6层的居民表示，“这对我们来说太痛苦了，在这里人们都是互相认识的。”
据《世界报》报道，起火的原因是楼内16层一名10岁大的男孩独自在家用打火机引燃抹布并未能扑灭。博比尼（Bobigny）的地方法院以故意纵火致人死亡罪对这名男童进行起诉，该罪行可被判处终身监禁，然而这名10岁大的男孩或因年龄过小而免于被判刑。
有消息称，法院决定将对这名年幼的纵火嫌疑犯采取“远离措施”，使其远离塞纳-圣德尼省（Seine-Saint-Denis）的这个社区。
事发当时，这名10岁大的男童被楼下的一位年轻的邻居从火场救出，这位邻居的母亲接受了法国BFMTV电视台采访。她告诉记者，她的儿子当时坐在沙发上，听到窗外有人呼救，就用湿毛巾捂住脸跑上楼，踹开邻居的房门，冒着黑烟把这名10岁的男孩救了出来。
这名接受采访的女士说，纵火的男孩当时哭个不停，并对她说：“我家着火了，我妈妈会打我的。”画面中，这位女士用手比划着男孩的个头，她表示这男孩年龄太小，称“不能理解”法院的起诉。
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