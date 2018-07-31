寻找美中贸易战避风港 香港制造商加速移师东南亚

30年前，香港的制造商把玩具、电子产品、纺织品和塑料制品的生产转移到中国内地的工厂。现在，他们再次搬迁。
代表150家制造商、员工总数达100万、年产值为2000亿港元（1港元约合0.87元人民币）的一家行会的主席说，这一次，他们正将生产线转移到马来西亚、越南和东南亚低成本经济体，以避免工资和土地成本上涨，并寻找中国与美国不断升级的贸易战中的安全港。
香港青年工业家协会主席、利记集团总裁陈婉珊说：“由于成本上升和监管更加严格，许多制造商已经开始从内地转移生产线。美中贸易战的爆发加剧了这一波迁徙浪潮。”
陈婉珊的公司由她的曾祖父于1947年创建，供应电镀化学制品并经销用于智能手机、玩具和汽车的锌、镍、铝及其他金属。中国内地进口的70%以上的锌合金由这家香港公司供应。
其1200名制造业客户——几乎全部是内地企业、是当前美中贸易战中遭受打击最严重的，因为它们向美国出口的金属产品将受到进口关税的限制。
陈婉珊说：“如果贸易战进一步加剧，或者扩大到包括玩具、时装和塑料制品，那么香港的实业家将受到更大的打击，因为他们中的许多人都从事这些行业。”嘉里大通物流有限公司的总裁马荣楷说，一些制造商已经开始搬迁，将部分生产线迁至马来西亚槟椰屿，或迁至东盟其他成员国。
科技零部件制造商科雅公司首席执行官伊恩·陈（音）29日抵达马来西亚，与当地合作伙伴探讨在吉隆坡和槟椰屿设立生产线的可能性。他的公司销售“物联网”设备（如追踪卡车的仪器）。而他的公司在中国内地有两家工厂，一家在深圳，一家在重庆。
他说：“近年来，许多制造商都在谈论将生产线迁出内地，但几乎没有人采取实际行动，因为这不是一个简单的过程。”这往往需要3到6个月的时间来筹备新的厂址、员工和管理部门。
他说：“然而，自美国总统特朗普今年6月宣布对许多中国商品征收关税的计划以来，许多香港和内地制造商都在认真考虑在马来西亚或越南设立后备生产线，以应对最坏的情况。”
马来西亚和越南是热门选择，因为两国拥有技能熟练的劳动力。他还说：“马来西亚很可能成为这场贸易战的赢家。”
陈婉珊说，除了搬迁，实业家还必须通过采用更多的创新和人工智能技术以及机器人技术来削减成本和提高产量，从而保护自己免受贸易战的影响。
陈婉珊说，另一项战略可能是，香港的实业家将他们的商业战略从出口转向中国日益增长的富裕消费者市场。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost