美媒：美军研发自杀式无人机群 一人可掌控15架

美媒称，美国海军陆战队希望一名陆战队员就能掌控一群自杀式无人机（也称巡飞弹），这一计划旨在帮助提升在艰苦地区作战的前线部队的杀伤力和独立性。

据美国《军队时报》网站 7 月 20 日报道，美国海军陆战队希望让一名前线陆战队员掌控 15 架自杀式无人机。

报道称，海军陆战队作战实验室的火力项目官员马特 · 科尔纳基奥 19 日在一个媒体圆桌会议上说，这个计划的思路是，让一名操作员控制多达 15 架 “ 操作员负担最小 ” 的自杀式无人机。到目前为止，海军陆战队已成功测试了一名操作员一次控制 6 架无人机。

报道称，这种能巡逻飞行的武器具备多种能力，从无人机携带致命弹头，到摧毁敌方部队或车辆，再到能干扰敌方通信和防空的电子攻击载荷。

单兵操控这些无人机的这名陆战队员，实际上就成为他自己的近距离空中支援者和电子战操作者。





根据海军陆战队 2018 年航空计划，海军陆战队已经在计划为其 RQ-21“ 黑杰克 ” 无人机配备 “ 无畏虎 ”II 型反雷达能力载荷。

报道称，这种能力将大大增强在太平洋广阔海域活动的海军陆战队的独立性。海军陆战队将在分散于太平洋上的偏远岛屿或漂浮的船只上活动。

报道称，这是一种被称为 “ 远征先进基地作战 ” 的战斗概念，海军陆战队正在推行这一概念。

为了在这种战斗环境中生存下去，海军陆战队如果要躲避他国高科技弹道导弹和先进电子攻击的袭击，就需要具备移动、快速和轻装的能力。

这也意味着，有时一些小股陆战队员可能并不总是处于有人驾驶的美国飞机的攻击范围内，甚至不能控制其活动的空域。

但是，一群自杀式无人机要想发挥作用，就需要操作简便，以使陆战队员专注于战场，而不是一块平板屏幕。

报道称，为了方便操作，海军陆战队希望其未来的巡飞弹具备自动目标识别能力。





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