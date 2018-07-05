美国男子将5月大婴儿活埋森林 9小时后找到仍幸存

据哥伦比亚广播公司7月9日报道，一名5个月大的婴儿被埋在了树林里超过9小时，衣着单薄且面临低温天气，但他仍旧幸存了下来。有关部门发言人表示，这就是所谓的奇迹了。
周六（7日），蒙大拿州米苏拉县的警方晚间接到报警称，一名男子在一温泉区域行径怪异，在警方赶往现场途中，得知嫌犯在威胁人们，说他有枪，手往包里掏着。当警方终于逮捕了这名男子时，他表示有一名婴儿被埋在了温泉旁的森林里的某个地方。
米苏拉县治安办公室发言人布兰达·巴塞特（ Brenda Bassett）接受媒体采访时称，这名男子的行为表现似乎是受到了毒品的影响，要想得出什么有用的信息也没太大可能。此外，据警方了解，男子口中所说的婴儿，是一名在他看护下的5个月大的男婴，但已经很久没有出现了。事态紧急，警方赶紧匆忙成立了一个搜查小组，对着森林搜索了6个多小时。周日（8日）凌晨2：30分，一名警官终于听到有婴儿微弱的哭声传来……
当警方终于找到男婴时，他面部朝下着被埋在一堆木条以及瓦砾下，当时气温约7度，男婴只着一件潮湿的衣服。婴儿随即被送往了医院，监护权也被交付给了相关部门。周一（9日）巴塞特表示，婴儿有些擦伤以及淤青，但总体来说是好的。
经由调查，涉案的男子为32岁的弗兰西斯·克劳利（Francis Crowley），来自俄勒冈州波特兰市，与婴儿的关系尚在调查之中。确定的是，当地治安办公室周日发表声明，称弗兰西斯或面临多项指控。
5个多月大的婴儿被埋9个多小时仍幸存，巴塞特说，在他们整个部门看来，就是奇迹啊！
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