贸易战火灼人 中国重祭韬光养晦？

美国开始对中国商品征收惩罚性关税，中国反制乏力，中国舆论有所转向，重新提出要重走邓小平提出的韬光养晦老路。有北京媒体提出，习近平从来没有放弃韬光养晦。今天媒体观察，我们来看看，贸易战云笼罩，“大兵”压境下，中国是否会重新调整外交政策特别是对美政策。
贸易战，中方说美国打响了第一枪。贸易战火先灼伤了谁？中国学者李晓说，贸易战一定双输，但对大国而言，关键在于谁输得起。这位吉林大学金融学院院长上周在吉大经济金融学院2018届毕业典礼上说：他认为中华民族到了新的危险时候。
总部设在北京的海外媒体多维新闻网报道说：不少中国外交官（私下）认为，中国目前的综合国力无力让其与美国展开一场平起平坐的较量，中国依然需要在国际上内敛锋芒。这是什么意思？中国要重新祭出邓小平的韬光养晦政策？
多维周末这篇报道的题目是：中国官员详解贸易战：习近平从没放弃韬光养晦。报道说，它采访了几位不愿意透露姓名的中国政府官员，请他们做出解读。
从报道本身来看，多维采访了三位官员：一位是“中国外交系统工作”的官员；还有一位“有中国官员”；第三位还是一位“熟悉中国外事工作”的官员。从新闻学角度来看，一篇讨论大政方针的长篇报道，采访对象或消息来源如果都是让“不具姓名”的人物出场，会影响或削弱报道的可读性、可信性和权威性，特别是三位官员就有两位是“外事系统”的。
就报道本身来讲，如果这些官员“属实”、他们说出的话属实，那么它透露出许多相当重要的信息。
多维记者采访的第一位中国外交官员说：不少中国外交官私下认为，中国目前的综合国力无力让其与美国展开一场平起平坐的较量，中国依然需要在国际上内敛锋芒。报道援引这位官员的话说：中共官场出现一些问题。习近平提出的“宽广的太平洋可以容纳中美两国”和“一带一路倡议”等外交思路被中共一些官员和一部分中共党媒所曲解。
报道还说：“习近平从没放弃韬光养晦政策，他十分明白中美之间的差距，他根据中国发展的现实情况提出了太平洋容纳中美论和一带一路倡议，前者是希望美国明白中国无意威胁美国在亚太的地位，而后者更多着眼于解决中国国内产能过剩，为中国创造更多就业机会。”
在推特上，马上有网友指出，这种无所指的抽象批评，几乎没有任何意义。这好像是说：上面的经是好的，只是被下面的歪嘴和尚给念歪了。
多维报道说：“在具体操作中，中国政府内部相当一部分官员以及一些中共党媒曲解了中央的战略意图。”报道说：一些“缺乏专业性的”的党媒，“燃起了中国仿效美国开始圈定自身势力范围的自我幻想….在中国国内打死进行狂热的民族主义和民粹主义报道，这也冲昏了不少官员和民众的头脑。”
在中国谁是“部分党媒”？谁又是“一些官员”？有敢于“妄议中央”的官员和媒体？
有文学城网友评论说：党媒前几天连发三文批文风浮夸，其实中国没有独立媒体，所有那些浮夸“雄文”如果没有中宣部批准，能发表和流传吗？那么多“雄文”井喷般出现，可见它是一个大范围的统一部署，像《战狼2》、《厉害了，我的国》，不都是中宣部在大力推动吗？还要求各地组织收看呢。
这位网友还说：现在它发现这些忽悠百姓的宣传在国际上引起反效果，对自己不利了，于是决定改换调子。不过这是一个信号，显示中共可能要重拾邓小平时期的韬光养晦，它想“主动出击、有所作为”，但其实不具备那个实力，过去那些多年通过不公平手段占别人便宜获得一点优势，就忘乎所以，一旦别人要求它合法、公平竞争，它马上就现出原形。
这位网友说：就像中兴，之前吹得不可一世，一被制裁立即就休克，中国这些天人民币和股市一起暴跌，其实已经就是一种休克反映。中兴当年创建取名“中兴”，意思是“中国兴起”（其实是“中共兴起”，因为它党国一体），“华为”则是“中华有为”之意（其实是“中共有为”，服务它党国之需），中兴、华为目前在国际上四面楚歌的状态，就是中共眼下的处境，它想再继续嚣张跋扈，有心无力了。
中国吉林学者看贸易战：
多维的报道多次提到了吉林学者李晓的讲话，说他的讲话引起了“巨大反响”。那么，吉林大学金融学院院长李晓的讲话，主要涉及到什么事情，到底反映出什么问题？
李晓主要谈了三个问题：中美贸易战对“我们”意味着什么；“我们”要吸取什么教训；对毕业生未来的希望。就第一个问题：他认为贸易战“本质上是一场国运之战”。就第二个问题，他认为，教训主要两点：一是盲目自大情绪；二是必须进行更为深刻的改革。
李晓说，具体教训是：中国忽视对美国整体性、综合性、系统性的深入研究；情感胜于理性，整体性的非理性思维经常占上风；中国出现了当年戴季陶先生所说的“智识上的义和团”倾向。
李晓的结论是：我们是继续冷静地认识我们与美国的巨大差距，坚持虚心地向美国学习，还是由此坚定地走向民粹主义的反美道路甚至以一种“玉碎精神”抵制美国的一切。“我们曾干过这种事情，”李晓说，这些政治、经济、思想等领域的严峻挑战，关乎今后中国改革开放的进程、方向，是个大问题。
对目前局面，官员和媒体的责任
目前出现的局面，是上面的责任还是下面的责任？多维网说：习近平提出的“宽广的太平洋可以容纳中美两国”和“一带一路”倡议等外交思路“被中共一些官员和一部分中共党媒所曲解”，意思是上面的经是好的，只是被下面的歪嘴和尚念歪了，是不是这样的问题？
这篇采访几位不透露姓名的官员的报道说：“在具体的操作中，中国政府内部相当一部分官员以及一些中共党媒曲解了中央的战略意图。”“太平洋容纳论和一带一路倡议，更让一些缺乏专业性的中共党媒燃起了中国效仿美国开始圈定自身势力范围的自我幻想…在中国国内大肆进行狂热的民族主义和民粹主义报道。这也冲昏了不少官员和民众的头脑。”
多维的报道援引一位官员的话说：李晓之话之所以引起如此巨大的反响，就是“广大干部群众对目前不正之风影响中国发展愤慨的共鸣。”这位官员认为，中国真正的敌人并不是美国，而是来自于中国内部，如果说中华民族到了新的危险时刻，那么制造这一危险的绝非特朗普，而是中共和中国政府内部制造了那些说不清道不明，却又实实在在存在、歪曲扭曲人心的不正之风的人。这些人才是中共和中国的真正的敌人。
吉林大学的学者李晓也在其讲话中说：必须指出的是，“我们的某些媒体是极其不负责任、不专业的，经常用一种狭隘的民族主义情绪来忽悠民众情感。”
在海外互联网网上，有网友评论说：在中国，没有独立于党领导下的任何官员和媒体。所有的党员和媒体，必须以中央马首是瞻，执行中央的政策，而且需要不折不扣。习近平主政中央以来，已经有不少官员因“妄议中央”而被拿下，所有的党媒，又岂敢在党中央的不同意之下用民族主义民粹主义忽悠老百姓。
在周一的时事大家谈节目中，有一位中国观众打电话参加节目说：现在的局面，很像上世纪60年代初的中央七千人大会。当时，与会干部对大跃进和大饥荒等事件反省，批评了当时中共高层如毛泽东。毛泽东刘少奇等当时中共一众领导都表示，是走过头了。谁的责任？这位观众说：中共高层历来都是文过饰非，把功劳归于自己，错误归咎别人。七千人大会如此，今天也依然如此。（美国之音）
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