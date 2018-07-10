贸易摩擦波及面越来越广 美企为“最坏情况”做准备

日媒称，美国经济界对美国加征中国产品关税引发的最坏事态加强了警惕感。特朗普总统表示，在继此次征税后，两周内可能还将对从中国进口的价值160亿美元商品加征关税。美国经济界有声音称，“美国与中国的贸易摩擦今后将迎来最坏时期”。
据日本《富士产经商报》7月7日报道，美国企业和行业团体之前就主张，以中国不公正贸易行为导致美国知识产权被侵害为由对中国输美商品加征关税是错误的。为了应对加征关税导致的成本增加，企业不得不考虑减产、裁员或是将业务转移到美国以外。
报道称，美国通用电气认为政府对飞机、医疗设备零部件等产品征税会对美国商业活动和就业造成打击，试图让政府将34种产品排除在制裁清单之外。很多企业都像通用电气那样，要求特朗普政府撤销加征关税，但诉求没有被满足。因此，美国企业为了预防爆发全面贸易战，正加紧制订紧急应对计划。
报道称，据国际半导体设备与材料组织估算，第一轮加征关税预计会导致该行业组织成员成本增加2000万至3500万美元，可能会影响到收益，而第二轮征税将重点放在了高科技产品上，所以可能会造成至少损失5亿美元的打击。
报道称，特朗普政府列举的第二轮加征关税的对象包含塑料制品等，所以贸易摩擦的影响还会波及到化工行业。
报道称，美国化学委员会国际贸易负责人艾德·布里吉特瓦称：“因为第二轮加征关税和中方反制措施，美国从中国进口的22亿美元化学塑料制品和美国向中国出口的54亿美元相关商品将受到影响。”
企业和行业团体在提交意见书后，可以出席7月24日在华盛顿举行的公开听证会。
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