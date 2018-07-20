中美贸易战最新消息：特朗普欲对5000亿中国商品征税 称不想让美国“被占便宜”！

周五(7月20日)，据中美贸易战最新消息：美国总统特朗普表示，他已“准备好”对5000亿美元的中国输美商品加征关税，声称美国“被占便宜”太长时间了。





“我这么做不是出于政治原因。我是在做对我们国家正确的事，”特朗普在CNBC周五播出的采访中表示。“我们在被人占便宜，我不乐意。”



中美这两个世界上最大的经济体之间围绕不公平贸易的指控在僵局中越陷越深。周四，美国官员有关中方阻挠就贸易战进行谈判的说法招致反击，中方外交部发言人斥该言论为“颠倒黑白、倒打一耙”。此前白宫国家经济委员会主任 Larry Kudlow指责中国根本无意与美国达成贸易协议。



5000亿美元的规模大体相当于去年中国对美出口商品的总额。特朗普的新威胁压低欧洲股市， 美股期货 也应声下跌。



本月早些时候，特朗普对340亿美元的中国商品征收25%的关税，接下来160亿美元的商品也涵盖其中。特朗普政府还公布了额外2000亿美元中国商品的10%征税清单，该清单最早可能于下月生效。作为针锋相对的还击，中国对同等数量的美国进口产品征收关税。



美国贸易代表办公室考虑调查中国的知识产权政策，特别是使出迫使在华经营的美国公司转让技术的做法。中国商务部发言人上周称这些指控“毫无根据”，并说美国的贸易处罚违反了世界贸易组织的规定。随着旨在化解中美贸易紧张关系的谈判陷入僵局，美国财政部长努钦表示，如果中国同意深化对中国经济的结构性改革，美国只愿意回到谈判桌上来。



国际货币 基金 组织本周早些时候警告称，不断升级的贸易紧张局势可能会破坏全球经济的复苏。该组织首席经济学家Maurice Obstfeld表示，如果受到威胁的贸易壁垒成为现实，到2020年全球产出可能会比预期水平低约0.5%。他还称，美国经济将“特别脆弱”，因为在针锋相对的冲突中，美国经济将成为其贸易伙伴报复的焦点。



特朗普政府今年早些时候对进口钢铝征收关税的举措也激怒了关键盟友。周四，汽车制造商和汽车制造国(如墨西哥)抨击美国政府对汽车进口是否对国家安全构成威胁的调查。



另外，国际货币基金组织的一项分析显示，美国对外国汽车征收关税对全球经济构成的风险，远远大于特朗普政府正在考虑的对中国进口汽车征收的关税。





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