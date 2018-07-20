新加坡150万人病例遭黑客窃取 包括总理李显龙及多名部长

新加坡政府今日表示，该国的国民健康数据库遭受大规模网络攻击，导致约150万人的个人信息被盗，受害者还包括总理李显龙。

据悉，新加坡通讯及新闻部和卫生部今日联合召开记者会，介绍了该起网络攻击事件。据新加坡政府称，这是新加坡所经历过的“最严重的个人信息泄露事件”。

调查显示，黑客利用恶意软件入侵了新加坡保健服务集团(SingHealth)的系统。从今年6月27日至7月4日， 共盗取了150万名病患的个人资料，其中16万人的开药记录也被盗窃。被盗的个人资料包括姓名、身份证号码、地址和出生日期等。

新加坡政府称：“调查结果证实，这是一次蓄意、有针对性和精心策划的网络攻击，而不是一般的黑客或犯罪组织所为。攻击者还特别针对总理李显龙，曾多次盗取其门诊配药信息。”

新加坡通讯及新闻部还表示，将成了一个调查委员会，立即采取行动来强化政府网络抵御黑客攻击的能力。

总理李显龙随后在 Facebook 上表示，黑客盗取其个人医疗数据的行为并不是偶然的，他也不知道黑客想获得哪些信息。

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