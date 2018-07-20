研究称早吃晚饭可降乳癌前列腺癌风险

美媒称，早吃晚饭或是至少在上床睡觉两小时前吃晚饭，能够降低罹患乳癌和前列腺癌的风险。





据美国每日科学网站 7 月 17 日报道，具体来说，与晚上 10 点以后吃晚饭或是饭后很快上床睡觉的人相比，在晚上 9 点之前吃晚饭或是饭后等上两小时再睡觉的人罹患这两种癌症的风险要低 20% 左右。这是西班牙巴塞罗那全球健康研究所一项新研究的主要结论，该研究首次分析了患癌风险与用餐和睡觉时间之间的关系。





报道称，以前分析食物与癌症之间关联的研究侧重于膳食结构（例如摄入红肉、水果和蔬菜的影响），以及食物摄取与肥胖之间的关系。然而，人们很少注意与日常饮食行为相关的其他因素：食物摄取时间和人们饭前与饭后的活动。这项最新的实验研究表明了用餐时间的重要性，并且显示出深夜用餐对健康的影响。





发表于《国际癌症杂志》的这项新研究旨在评估用餐时间是否与罹患乳癌和前列腺癌的风险有关，这是全世界最常见的两种癌症类型。乳癌和前列腺癌也属于与夜班、生物钟紊乱和生物节律改变关联性最强的癌症类型。





报道称，这项研究收集了 621 名前列腺癌患者和 1205 名乳癌患者，以及从初级卫生中心随机选取的 872 名男性和 1321 名女性的数据。这些参与者填写了一份关于其饮食习惯和遵守防癌建议情况的调查表。





研究报告的第一作者、巴塞罗那全球健康研究所研究员马诺利斯

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科耶维纳斯说，研究结果

“

强调了在关于饮食和癌症的研究中评估昼夜节律的重要性

”

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