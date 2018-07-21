外媒解析美军六代战机会是什么样：隐身战机很快将过时

外媒称，美国国防部高级研究项目局发布新闻称，美军正在寻找新技术取代隐形飞机。 B-2 和 F-22 这样的隐形飞机长期以来一直是世界上最先进的隐形机，但如今它们也将成为历史。

俄罗斯《晨报》网站 7 月 18 日报道称，研究项目局称，现有隐身机型很快将过时，隐形技术也走到了尽头，很快将无法在对手的雷达下确保不被发现。





也就是说，第六代战斗机（旧称五代机）在隐身性能方面将无法超越 F-35 ，同样 B-21 的隐身性也无法超越 B-2 。似乎隐形飞机的竞争到此终结了，而设计师们需要想出新的技术方案：这不一定是制造价格昂贵、技术超前的飞机，因为这样做并不会有太大收益。





报道称，由于 B-2 轰炸机可能即将变为一堆会飞的烂铁和完美的靶子。美国将不会继续生产 B-2 ，而 B-21 将更小更廉价。五角大楼已经明白：那些造价昂贵的机型并没有什么意义，因为现在随便一架飞机都能将其击落。





报道称，俄罗斯、美国和中国目前都致力于开发 X 波段无线电 - 光子雷达。实验表明，这种雷达未来可远距离发现隐形飞机。这种雷达被装上战机只是时间问题。而且这不是反隐形战机的唯一新技术。





五角大楼很清楚这一点。此外高级研究项目局认为，在未来的冲突中不一定需要派出价格昂贵的飞机。正如俄罗斯空军将开始使用造价较低的小型无人机，由第六代战斗机驾驶员来对其进行远程操控。有消息称这种空战概念已被做成视频。无人机机群可以发现地空导弹系统并摧毁它们。





报道称，目前美国还没有公开宣布其新一代战机的特点，只知道它有载人和无人两种方案。飞行速度早已不重要，雷达变得更为重要，因为这可以让飞机更早地发现敌人。因此，那些称俄第六代战斗机将能以高超音速在超高空飞行的消息真实性很低。米格 -31 是最快的战斗机，但只要它未达到最大飞行高度且未进入超高速飞行状态，那么它就不是 F-22 和 F-35 的对手。





另据美国《大众机械》月刊网站 7 月 18 日报道，英国宣布了新的 “ 风暴 ” 战斗机项目，这标志着另一种新战斗机将在 21 世纪 30 年代交付。而美国拥有两个战斗机项目。





鉴于 F-35 战斗机的惨痛经历，这两个项目可能会保持分离，然后变成独立的飞机。美国《防务新闻》周刊刊登了一篇新文章，阐述了这两架新战机的已知和未知情况。





首先是空军的 “ 穿透型制空平台 ” 。它是一种远程战斗机，旨在与重型轰炸机一道进入敌方防空网络，在敌方领土上空提供护航。这是 F-35 从未设计过的任务。它将搭载两台发动机，航程非常远。





正如《防务新闻》网站所指出的那样，从传统意义上说，脱胎于 “ 穿透型制空平台 ” 的飞机甚至可能不是战斗机。这款飞机可能是战斗机，也可能是无人机的母机。它可以用于空中格斗，也可以依靠隐形技术和传感器先侦测敌人，然后去执行远程导弹射击。空军正努力保持开放的心态，并由要求来决定设计。





报道称，空军要求在 2018 年为 “ 穿透型制空平台 ” 拨款 1.47 亿美元，在 2019 年拨款 5.04 亿美元。据《防务新闻》网站说， 2022 年空军的总拨款将达到 31 亿美元。 “ 穿透型制空平台 ” 预计将在 21 世纪 30 年代投入使用。





与此同时，美国海军正在寻找一种能够取代 F/A-18“ 超级大黄蜂 ” 的战斗机。每艘海军航母分配有 4 个中队的战斗机，到 2030 年，航母将与两个中队的 F/A-18E/F“ 超级大黄蜂 ” 和两个 F-35C 中队一起部署。然而，希望到 21 世纪 30 年代，新型战斗机 F/A-XX 将取代 “ 超级大黄蜂 ” 。





报道称，

F/A-XX

可能是有人驾驶，也可能是无人驾驶的。美国海军还希望研制一种双引擎的远程战斗机，其操作范围超出

“

东风

”-21

和

“

东风

”-26

远程反舰弹道导弹等陆基武器的射程。虽然空军的

“

穿透型制空平台

”

很可能会朝着具备空对地能力的空优战斗机的方向走得更远，但

F/A-XX

很可能同样能够抵御空中、地面和海上威胁。

Twitter

sgnypost





